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    8200 series

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ8290CC
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili. Hızlı. Pürüzsüz. Etkili. Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
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      8200 series Elektrikli tıraş makinesi

      HQ8290CC
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

      Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      8200 series Elektrikli tıraş makinesi

      Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

      Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün

      Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

      Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      8200 series Elektrikli tıraş makinesi

      Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

      Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün

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        8200 series

        8200 series

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

        • Jet Clean sistemli
        Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

        Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

        Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarıyla karşılaştırıldığında.

        SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

        SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

        Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.

        Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

        Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

        Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          • Speed XL tıraş başlıkları
          Yüz hatlarına uyum
          • SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum sistemi
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Seyahat kilidi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Kablolu/kablosuz
          Şarj
          1 saat
          Tıraş süresi
          17 gün
          Temizleme
          • Otomatik Temizleme Sistemi
          • Yıkanabilir

        • Tasarım

          Malzeme
          Krom
          Kaplama
          • Ayna kaplı gösterge
          • LED Ekran

        • Aksesuarlar

          Stand
          Jet Clean Sistemi
          Kese
          Yumuşak çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Güç

          Çalışma süresi
          50  dk

        • Servis

          Yedek başlık
          İki yılda bir HQ9 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Temizleme fırçası
        • Jet Clean sistemi
        • Güç kablosu
        • Koruyucu kılıf
        • Yumuşak seyahat çantası
        • Kullanım kılavuzu

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