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Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar Tüm faydaları görün
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarıyla karşılaştırıldığında.
Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.
Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Bıçakları otomatik olarak temizlemek ve yağlamak için Jet Clean sistemini kullanın. Bu sistem her kullanım sonrası pili de şarj eder.
Tıraş Performansı
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HQ9/50
CRP136/01