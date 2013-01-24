Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

Philips'in bu elektrikli tıraş makinesi modelinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün