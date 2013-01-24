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    Coolskin

    NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

    HQ7762
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş
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      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      HQ7762
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş

      Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş

      Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.

      Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş

      Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş

      Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.

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        Coolskin

        Coolskin

        NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş

        NIVEA FOR MEN ile *HQ 170 losyon kullanılırken

        Eşsiz NIVEA FOR MEN losyonlu tıraş sistemi

        Eşsiz NIVEA FOR MEN losyonlu tıraş sistemi

        NIVEA FOR MEN losyon/jel tıraş sırasında cildinizi nemlendirerek daha yakın bir tıraşa hazırlar ve tahriş olmasını engeller. Vitaminlerle zenginleştirilmiş ve alkolsüz losyon/jel sayesinde sağlıklı, enerji dolu bir cilt. Kolay Takılabilir Kartuş Sistemi.

        Cildinizde nazikçe kayma ve daha az tahriş sağlayan kayma halkaları

        Cildinizde nazikçe kayma ve daha az tahriş sağlayan kayma halkaları

        Eşsiz kayma halkaları ile jelin/losyonun cildinizle temasını uzatın ve daha kolay bir kayma ile daha az tahriş elde edin.

        Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Duştayken de tıraş olabilirsiniz. Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Kaldır ve Kes teknolojisi ve bıçak sistemi

        Bıçak sistemi cilt seviyesinde rahat kesim için kılı kaldırır.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          • 3D yüz hatları algılama Sistemi
            3D yüz hatları algılama Sistemi
          Cilt Rahatlığı
          Kayma halkaları
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          Şarj
          Şarj edilebilir
          Şarj
          8 saat
          Islak ve kuru kullanım
          Duşta kullanım
          Tıraş süresi
          18 gün
          Temizleme
          • Yıkanabilir
          • Temizleme göstergesi

        • Tasarım

          Kaplama
          Kaplama

        • Aksesuarlar

          Stand
          Şarj standı
          Çanta
          • Lüks çanta
          • Yumuşak çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

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              • HQ170 losyonun kullanımı
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