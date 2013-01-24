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Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş
Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş
Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.
Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş
Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az tahriş ile tıraş bıçağı kadar yakın tıraş
Daha az tahrişle tıraş bıçağı kadar yakın bir tıraş için, NIVEA FOR MEN ile %100 su geçirmez, yenilikçi bir tıraş sistemi*. *HQ170 losyonun kullanımı.
NIVEA FOR MEN tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
NIVEA FOR MEN losyon/jel tıraş sırasında cildinizi nemlendirerek daha yakın bir tıraşa hazırlar ve tahriş olmasını engeller. Vitaminlerle zenginleştirilmiş ve alkolsüz losyon/jel sayesinde sağlıklı, enerji dolu bir cilt. Kolay Takılabilir Kartuş Sistemi.
Eşsiz kayma halkaları ile jelin/losyonun cildinizle temasını uzatın ve daha kolay bir kayma ile daha az tahriş elde edin.
Duştayken de tıraş olabilirsiniz. Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Bıçak sistemi cilt seviyesinde rahat kesim için kılı kaldırır.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
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