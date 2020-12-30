Rahat ve pürüzsüz

Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.