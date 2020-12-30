2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ7360
Rahat ve pürüzsüz
Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.
Hızlı şarj
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.
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