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Üretimden kaldırıldı

7000 SeriesElektrikli tıraş makinesi

HQ7360

Rahat ve pürüzsüz

Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

En kısa kılları dahi tıraş eder

Rahat ve pürüzsüz

  • Hızlı şarj

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

Rahat tıraş başlıkları

Rahat tıraş başlıkları

Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları