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    7000 Series

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ7360
    Genel Derecelendirme / 5
    • Rahat ve pürüzsüz Rahat ve pürüzsüz Rahat ve pürüzsüz
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      7000 Series Elektrikli tıraş makinesi

      HQ7360
      Genel Derecelendirme / 5

      Rahat ve pürüzsüz

      Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      7000 Series Elektrikli tıraş makinesi

      Rahat ve pürüzsüz

      Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Rahat ve pürüzsüz

      Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      7000 Series Elektrikli tıraş makinesi

      Rahat ve pürüzsüz

      Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir. Tüm faydaları görün

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        7000 Series

        7000 Series

        Elektrikli tıraş makinesi

        Toplam:

        Rahat ve pürüzsüz

        En kısa kılları dahi tıraş eder

        • Hızlı şarj
        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

        Rahat tıraş başlıkları

        Rahat tıraş başlıkları

        Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Yaylı sustalı düzeltici

        Yaylı sustalı düzeltici

        Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte sustalı düzeltici

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Suya dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz hatlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          SkinComfort
          Rahat tıraş başlıkları

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Şarj
          Kablolu/kablosuz
          Şarj
          1 saat
          Tıraş süresi
          10 gün
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kaplama
          Kaplama

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Güç

          Çalışma süresi
          30  dk

        • Servis

          Yedek başlık
          Yılda bir kez HQ8 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Temizleme fırçası
        • Koruyucu kılıf

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