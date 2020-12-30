2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ7300
Rahat ve pürüzsüz
Bu tamamen yıkanabilir tıraş makinesi, her kullanımdan sonra tıraş makinenizi musluğun altında yıkamanıza olanak verir. Her gün rahat ve yakın bir tıraştan emin olabilirsiniz.
Kablolu
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.
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