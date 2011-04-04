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Üretimden kaldırıldı

tıraş başlıkları

HQ6/50

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  • Kaldır ve Kes

  • 3 başlık

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları