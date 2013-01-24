Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.