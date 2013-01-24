Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Eşsiz losyonlu tıraş makinesi
Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eşsiz losyonlu tıraş makinesi
Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.
Eşsiz losyonlu tıraş makinesi
Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eşsiz losyonlu tıraş makinesi
Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.
NIVEA FOR MEN tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
NIVEA FOR MEN losyon/jel tıraş sırasında cildinizi nemlendirerek daha yakın bir tıraşa hazırlar ve tahriş olmasını engeller. Vitaminlerle zenginleştirilmiş ve alkolsüz losyon/jel sayesinde sağlıklı, enerji dolu bir cilt. Kolay Takılabilir Kartuş Sistemi.
Duştayken de tıraş olabilirsiniz. Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Bıçak sistemi cilt seviyesinde rahat kesim için kılı kaldırır.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar