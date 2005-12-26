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    Coolskin

    NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

    HQ6707/16
    Genel Derecelendirme / 5
    • Eşsiz losyonlu tıraş makinesi Eşsiz losyonlu tıraş makinesi Eşsiz losyonlu tıraş makinesi
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      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      HQ6707/16
      Genel Derecelendirme / 5

      Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

      Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

      Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.

      Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

      Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Coolskin NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

      Hiçbir kesik veya çizik olmadan daha yakın ve canlandırıcı bir tıraş için NIVEA FOR MEN krem ya da jel ile yenilikçi bir tıraş sistemi. Gelişmiş Kaldır ve Kes sistemine sahiptir, şarj edilebilir ve sudan etkilenmez.

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        Coolskin

        Coolskin

        NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

        Toplam:

        Eşsiz losyonlu tıraş makinesi

        NIVEA FOR MEN losyonla

        Eşsiz NIVEA FOR MEN losyonlu tıraş sistemi

        Eşsiz NIVEA FOR MEN losyonlu tıraş sistemi

        NIVEA FOR MEN losyon/jel tıraş sırasında cildinizi nemlendirerek daha yakın bir tıraşa hazırlar ve tahriş olmasını engeller. Vitaminlerle zenginleştirilmiş ve alkolsüz losyon/jel sayesinde sağlıklı, enerji dolu bir cilt. Kolay Takılabilir Kartuş Sistemi.

        Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Duştayken de tıraş olabilirsiniz. Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        Kaldır ve Kes teknolojisi ve bıçak sistemi

        Bıçak sistemi cilt seviyesinde rahat kesim için kılı kaldırır.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          • 3D yüz hatları algılama Sistemi
            3D yüz hatları algılama Sistemi

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Şarj göstergesi
          Şarj
          Şarj edilebilir
          Şarj
          8 saat
          Islak ve Kuru
          Duşta kullanım
          Tıraş süresi
          13 gün
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Aksesuarlar

          Stand
          Şarj standı
          Çanta
          Yumuşak çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

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