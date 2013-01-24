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    Jet Clean temizleme solüsyonu

    HQ200/03
    Genel Derecelendirme / 5
    • Temiz tıraşa devam edin Temiz tıraşa devam edin Temiz tıraşa devam edin
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      Jet Clean temizleme solüsyonu

      HQ200/03
      Genel Derecelendirme / 5

      Temiz tıraşa devam edin

      Temiz bir tıraş makinesi maksimum tıraş performansı sağlar. Philips tıraş başlıklarınızı derinlemesine temizlemek için Jet Cleaning sistemine sahip Philips Jet Clean solüsyonu HQ200/03'ü kullanın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Jet Clean temizleme solüsyonu

      Temiz tıraşa devam edin

      Temiz bir tıraş makinesi maksimum tıraş performansı sağlar. Philips tıraş başlıklarınızı derinlemesine temizlemek için Jet Cleaning sistemine sahip Philips Jet Clean solüsyonu HQ200/03'ü kullanın. Tüm faydaları görün

      Temiz tıraşa devam edin

      Temiz bir tıraş makinesi maksimum tıraş performansı sağlar. Philips tıraş başlıklarınızı derinlemesine temizlemek için Jet Cleaning sistemine sahip Philips Jet Clean solüsyonu HQ200/03'ü kullanın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Jet Clean temizleme solüsyonu

      Temiz tıraşa devam edin

      Temiz bir tıraş makinesi maksimum tıraş performansı sağlar. Philips tıraş başlıklarınızı derinlemesine temizlemek için Jet Cleaning sistemine sahip Philips Jet Clean solüsyonu HQ200/03'ü kullanın. Tüm faydaları görün

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        Jet Clean temizleme solüsyonu

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        Maksimum performans

        • Temizler ve yağlar
        • Cool Breeze kokulu
        Maksimum tıraş performansı sağlar

        Maksimum tıraş performansı sağlar

        Optimum bakım sağlayan Jet Clean solüsyonu ile temizlik sonrası tıraş başlığı yeni gibi kokar, görünür ve çalışır.

        Mükemmel temizlik için

        Philips elektrikli tıraş makinenizin tıraş başlığı temizlendikten sonra yeni gibi görünür, güzel kokar ve kusursuz çalışır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Jet Clean solüsyonu
          Evet

        • Bakım

          Dayanıklılık
          Jet Clean cihazınızla kullanın

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