Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için

Gün gelir tıraş makinenizin gövdesi hala sağlamken tıraş başlığınızın değiştirilmesi gerekir. İşte o gün, bu sürekli yakın tıraş için uygun ekstra tıraş başlığına sahip olduğunuz için mutlu olacaksınız. Tüm faydaları görün