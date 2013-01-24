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    Folyolu tıraş başlığı

    HQ1072/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için
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      Folyolu tıraş başlığı

      HQ1072/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için

      Gün gelir tıraş makinenizin gövdesi hala sağlamken tıraş başlığınızın değiştirilmesi gerekir. İşte o gün, bu sürekli yakın tıraş için uygun ekstra tıraş başlığına sahip olduğunuz için mutlu olacaksınız. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 112,00 TL

      Folyolu tıraş başlığı

      Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için

      Gün gelir tıraş makinenizin gövdesi hala sağlamken tıraş başlığınızın değiştirilmesi gerekir. İşte o gün, bu sürekli yakın tıraş için uygun ekstra tıraş başlığına sahip olduğunuz için mutlu olacaksınız. Tüm faydaları görün

      Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için

      Gün gelir tıraş makinenizin gövdesi hala sağlamken tıraş başlığınızın değiştirilmesi gerekir. İşte o gün, bu sürekli yakın tıraş için uygun ekstra tıraş başlığına sahip olduğunuz için mutlu olacaksınız. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 112,00 TL

      Folyolu tıraş başlığı

      Mevcut tıraş başlığınızı değiştirmek için

      Gün gelir tıraş makinenizin gövdesi hala sağlamken tıraş başlığınızın değiştirilmesi gerekir. İşte o gün, bu sürekli yakın tıraş için uygun ekstra tıraş başlığına sahip olduğunuz için mutlu olacaksınız. Tüm faydaları görün

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      Folyolu tıraş başlığı

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      • Gri

      Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

      Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

      Teknik Özellikler

      • Değiştirilebilir parça

        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        • BG2040/34
        • TT2020/15
        • TT2020/30
        • TT2020/31
        • TT2020/35
        • TT2022/30
        • TT2021/30
        • TT2021/31
        • TT2021/32
        • TT2021/33
        • TT2021/34
        • TT2021/36
        • TT2021/35
        • TT2021/50
        • TT2040/32
        • QG3280/41
        • QG3280/32
        • TT2030/61
        • TT2030/36
        • TT2030/60
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        PT710/14
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
        • BG2024
        • BG2026
        Şu tıraş makineleriyle uyumludur:
        • S728
        • S738

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