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Temiz bir tıraş için
Philishave tıraş başlıkları için 3 başlıklı ve 2 başlıklı tıraş makinelerine uygun 1 şişe 150 ml'lik temizleme sıvısı
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temiz bir tıraş için
Philishave tıraş başlıkları için 3 başlıklı ve 2 başlıklı tıraş makinelerine uygun 1 şişe 150 ml'lik temizleme sıvısı
Temiz bir tıraş için
Philishave tıraş başlıkları için 3 başlıklı ve 2 başlıklı tıraş makinelerine uygun 1 şişe 150 ml'lik temizleme sıvısı
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temiz bir tıraş için
Philishave tıraş başlıkları için 3 başlıklı ve 2 başlıklı tıraş makinelerine uygun 1 şişe 150 ml'lik temizleme sıvısı
tıraş başlığı temizleme sıvısı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre
Philips elektrikli tıraş makinenizin tıraş başlığı temizlendikten sonra yeni gibi görünür, güzel kokar ve kusursuz çalışır.