2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
3.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ayzebra
30/12/2020
Türkiye
Ürünü tavsiye ediyorum
Fiyat performans mükemmel. Özellikleri bakımından yüksek fiyatlı ürünlerden bir farkı yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır
özgem
30/09/2015
Türkiye
güzel bir ürün
saçlarım düz ve ince telli. ürünün bir önceki modelini neredeyse 10 yıldır kullanıyorum, ilki eskidi ikinciyi aldım. kullanışlı, işe giderken kısa sürede saçıma şekil verebiliyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır
angel52
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürün beklediğimden yetersiz.
Saçımı kuruturken aynı anda elektriklenme yapıyor düzenli kullanımda da çok yıprattı. Dolayısıyla hiç memnun kalmadım.
Dezavantajlar
Fırça yapısı saçlarımı çok yıprattı. Maalesef hiç memnun kalmadım.
Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır