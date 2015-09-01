Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün
Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün
KeraShine bukle maşası
Toplam:
Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama
25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.
200°C maksimum sıcaklık, kalın telli saçlarda bile mükemmel sonuçları garantilerken saçın zarar görmesini önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar
Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.
Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Saç tipi
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Özellikler
Özellikler
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