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    KeraShine bukle maşası

    HP8607/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin
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      KeraShine bukle maşası

      HP8607/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin

      Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL

      KeraShine bukle maşası

      Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin

      Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün

      Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin

      Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL

      KeraShine bukle maşası

      Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin

      Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve saçınızın kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çapa sahip olan KeraShine bukle maşası, koruyucu keratin seramik kaplamaya ve ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahiptir Tüm faydaları görün

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        KeraShine bukle maşası

        KeraShine bukle maşası

        Toplam:

        Doğal görünümlü bukleler için özenle şekillendirin

        Keratin katkılı Seramik ile

        • Care Edition
        • 25 mm çap
        • 130 - 200 C sıcaklık
        • Keratin Seramik kaplama
        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çap

        Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çap

        25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 200°C maksimum sıcaklık

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 200°C maksimum sıcaklık

        200°C maksimum sıcaklık, kalın telli saçlarda bile mükemmel sonuçları garantilerken saçın zarar görmesini önler.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Reosta düğmesi ve 8 sıcaklık ayarı

        8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar

        LED ışığı, bukle maşası hazır olduğunda haber verir

        Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.

        Emniyet standı ile kolay kullanım

        Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Saç tipi

          Sonuç
          Doğal görünümlü
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Orta Boy
          • Kalın
          Saç uzunluğu
          • Orta
          • Uzun

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          60 sn
          Maşa çapı
          25 mm
          Renk/kaplama
          siyah-beyaz
          Maksimum sıcaklık
          200 °C
          Gerilim
          dünya çapında
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Sıcaklık aralığı
          130-200

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          evet
          Soğuk uç
          evet
          Dönebilen kablo
          evet

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          evet
          Asma kancası
          evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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