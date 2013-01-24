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Doğal görünümlü, bakımlı bukleler
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal görünümlü, bakımlı bukleler
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar Tüm faydaları görün
Doğal görünümlü, bakımlı bukleler
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğal görünümlü, bakımlı bukleler
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
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25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
200°C maksimum sıcaklık, kalın telli saçlarda bile mükemmel sonuçları garantilerken saçın zarar görmesini önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar
Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.
Emniyet standı ile bukle cihazını kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis