Doğal görünümlü, bakımlı bukleler

Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar Tüm faydaları görün