2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Doğal görünümlü, bakımlı bukleler
Kolayca yönlendirilen ve doğal görünümlü buklelere saçınıza zarar vermeden ve kurumasına neden olmadan sahip olmak mı istiyorsunuz? Doğal görünüm için 25mm çapa sahip olan CurlControl bukle maşası, koruyucu seramik bakım kaplaması ve saçınıza uygun ayarlanabilir sıcaklık sunar
25 mm çap
130- 200 C sıcaklık
Seramik kaplama
25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
tiripcan
19/01/2013
Türkiye
bu ürünün harika özellikleri var
bu ürünün harika özellikleri var ..........................................
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8605/00 Curler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8605/00 Curler için yapılmıştır