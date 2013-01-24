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Buklelerinizi özenle yapın
Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buklelerinizi özenle yapın
Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün
Buklelerinizi özenle yapın
Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buklelerinizi özenle yapın
Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
16 mm çaplı maşayla canlı bukleler ve kıvırcık saçlar elde ederek canlı ve genç bir görünüme sahip olabilirsiniz
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
190ºC maksimum sıcaklık en iyi sonuçları garantilerken, saçın zarar görmesini önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.
Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis