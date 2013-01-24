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    Bukle maşası

    HP8602/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Buklelerinizi özenle yapın Buklelerinizi özenle yapın Buklelerinizi özenle yapın
      -{discount-value}

      Bukle maşası

      HP8602/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Buklelerinizi özenle yapın

      Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 172,49 TL
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      Bukle maşası

      Buklelerinizi özenle yapın

      Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün

      Buklelerinizi özenle yapın

      Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 172,49 TL
      Benzer ürünler bul

      Bukle maşası

      Buklelerinizi özenle yapın

      Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bukle maşası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Buklelerinizi özenle yapın

        Seramik kaplamalı bukle maşası

        • 16 mm maşa
        • 190 C sıcaklık
        • Seramik kaplama
        Parlak ve canlı bukleler için 16 mm maşa

        Parlak ve canlı bukleler için 16 mm maşa

        16 mm çaplı maşayla canlı bukleler ve kıvırcık saçlar elde ederek canlı ve genç bir görünüme sahip olabilirsiniz

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 190°C maksimum sıcaklık

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 190°C maksimum sıcaklık

        190ºC maksimum sıcaklık en iyi sonuçları garantilerken, saçın zarar görmesini önler.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        LED ışığı, bukle maşası hazır olduğunda haber verir

        Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.

        Emniyet standı ile kolay kullanım

        Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          190  °C
          Sıcaklık aralığı
          tek ayar
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah-beyaz
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Isınma süresi
          60 sn
          Gerilim
          dünya çapında
          Maşa çapı
          16  mm

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          evet
          Soğuk uç
          evet
          Dönebilen kablo
          evet
          Asma kancası
          evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Sıkı bukleler ve lüleler
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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