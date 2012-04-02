2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8602/00
Buklelerinizi özenle yapın
Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay
16 mm maşa
190 C sıcaklık
Seramik kaplama
16 mm çaplı maşayla canlı bukleler ve kıvırcık saçlar elde ederek canlı ve genç bir görünüme sahip olabilirsiniz
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
190ºC maksimum sıcaklık en iyi sonuçları garantilerken, saçın zarar görmesini önler.
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