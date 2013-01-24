Buklelerinizi özenle yapın

Eğlenceli ve genç saç stili için parlak, canlı bukleler ve kıvırcık saçlar. Şimdi koruyucu seramik kaplamaya sahip yeni CurlCeramic bukle maşası sayesinde canlı ve parlak buklelere kavuşmak çok kolay Tüm faydaları görün