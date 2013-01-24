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Kolay yolla doğal, kabarık bukleler
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler
Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel bukleler ve dalgalar yapmak isterseniz çapı orta genişlikte bir bukle aparatına ihtiyacınız vardır. 32 mm, modaya uygun bukleler ve dalgalar için mükemmel bir boyuttur. Bu cihaz, gerçek profesyonellerin seçimidir.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Bukleleri kolayca çıkarın! Bu tasarım, bukleleri serbest bırakmayı kolaylaştırıyor. Bukle hazır olduğunda, şekillendiriciyi saçınızdan çıkarmanız yeterli.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
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