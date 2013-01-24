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    Bukle maşası

    HP8600/60
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay yolla doğal, kabarık bukleler Kolay yolla doğal, kabarık bukleler Kolay yolla doğal, kabarık bukleler
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      Bukle maşası

      HP8600/60
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Bukle maşası

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Bukle maşası

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler

      Kolay yolla doğal, kabarık bukleler. SimplySalonCurl ile tam olarak istediğiniz doğal görünümlü bukleleri elde edin. 32 mm'lik bukle maşası ve seramik kaplama, bu bukle aparatını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

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        Bukle maşası

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        Kolay yolla doğal, kabarık bukleler

        SimplySalon bukle aparatı

        • 32 mm bigudi
        • 180 C sıcaklık
        • Seramik kaplama
        Mükemmel bukleler ve dalgalar için 32 mm maşa

        Mükemmel bukleler ve dalgalar için 32 mm maşa

        Mükemmel bukleler ve dalgalar yapmak isterseniz çapı orta genişlikte bir bukle aparatına ihtiyacınız vardır. 32 mm, modaya uygun bukleler ve dalgalar için mükemmel bir boyuttur. Bu cihaz, gerçek profesyonellerin seçimidir.

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Bukleleri kolay çıkarmak için kısa bukle klipsi

        Bukleleri kolayca çıkarın! Bu tasarım, bukleleri serbest bırakmayı kolaylaştırıyor. Bukle hazır olduğunda, şekillendiriciyi saçınızdan çıkarmanız yeterli.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Bigudi çapı
          32  mm
          Maksimum sıcaklık
          180  °C
          Isınma süresi
          120 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          beyaz ve fuşya
          Isıtıcı tipi
          PTC seramik ısıtıcı
          Gerilim
          dünya çapında
          Sıcaklık aralığı
          tek ayar

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Soğuk uç
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Doğal görünümlü
          Saç uzunluğu
          • Orta Boy
          • Uzun
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Orta Boy
          • Kalın

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
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