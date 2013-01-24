Mükemmel bukleler ve dalgalar için 32 mm maşa

Mükemmel bukleler ve dalgalar yapmak isterseniz çapı orta genişlikte bir bukle aparatına ihtiyacınız vardır. 32 mm, modaya uygun bukleler ve dalgalar için mükemmel bir boyuttur. Bu cihaz, gerçek profesyonellerin seçimidir.