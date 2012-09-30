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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8343/00
Saçınız için iki kat daha fazla bakım
Yeni Philips Care & Control düzleştirici, istediğiniz düz saçlara sahip olmanızı sağlarken bir yandan da saçınızı korur. İyonik bakım ve dijital sıcaklık kontrolü, saçlarınızı düzleştirirken iki kat daha fazla saç bakımı sağlar
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
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