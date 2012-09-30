Saçınız için iki kat daha fazla bakım

Yeni Philips Care & Control düzleştirici, istediğiniz düz saçlara sahip olmanızı sağlarken bir yandan da saçınızı korur. İyonik bakım ve dijital sıcaklık kontrolü, saçlarınızı düzleştirirken iki kat daha fazla saç bakımı sağlar