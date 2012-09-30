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Üretimden kaldırıldı

Care & controlDüzleştirici

HP8343/00

Saçınız için iki kat daha fazla bakım

Yeni Philips Care & Control düzleştirici, istediğiniz düz saçlara sahip olmanızı sağlarken bir yandan da saçınızı korur. İyonik bakım ve dijital sıcaklık kontrolü, saçlarınızı düzleştirirken iki kat daha fazla saç bakımı sağlar

Tüm avantajları görüntüleyin

İyonik bakım yapan saç düzleştirici

Saçınız için iki kat daha fazla bakım

Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

Teknik Özellikler

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