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  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Düzleştirici

HP8342

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Saçınıza gece gündüz önem verin

Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar.

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SalonStraight Respect

Saçınıza gece gündüz önem verin

  • SalonStraight

  • Respect

Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

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Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

02/01/2014

Türkiye

Türkiye

vazgeçemeyeceksiniz

severek kullanıyorum, saçımda ipeksi bir his bırakırken zor zamanlarımda kurtarıcım oluyor, çok sevıyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır

21/08/2013

Türkiye

Türkiye

oldukça memnunum

ürün kullanışlı ve şık. bununla hem dümdüz bir saç hem de aynı düzleştiricimle çok kolay bukleler yapabiliyorum.teşekkürler philips :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır

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