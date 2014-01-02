2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Saçınıza gece gündüz önem verin
Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar.
SalonStraight
Respect
Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
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5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
bestdoga
02/01/2014
Türkiye
vazgeçemeyeceksiniz
severek kullanıyorum, saçımda ipeksi bir his bırakırken zor zamanlarımda kurtarıcım oluyor, çok sevıyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır
noname
21/08/2013
Türkiye
oldukça memnunum
ürün kullanışlı ve şık. bununla hem dümdüz bir saç hem de aynı düzleştiricimle çok kolay bukleler yapabiliyorum.teşekkürler philips :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8342 Straightener için yapılmıştır