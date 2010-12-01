Saçınıza gece gündüz önem verin
Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınıza gece gündüz önem verin
Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün
Saçınıza gece gündüz önem verin
Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınıza gece gündüz önem verin
Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Toplam:
Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır
Uzun kablo, maksimum esneklik sağlar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis