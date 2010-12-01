  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Düzleştirici

    HP8342
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınıza gece gündüz önem verin Saçınıza gece gündüz önem verin Saçınıza gece gündüz önem verin
      -{discount-value}

      Düzleştirici

      HP8342
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınıza gece gündüz önem verin

      Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Saçınıza gece gündüz önem verin

      Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün

      Saçınıza gece gündüz önem verin

      Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Saçınıza gece gündüz önem verin

      Philips, şekillendirdiğiniz saçlarınızı daha az hasarla daha uzun süre korumanızı sağlayan benzersiz Care Touch® ayarını sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Düzleştiriciler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Düzleştirici

        Düzleştirici

        Toplam:

        Saçınıza gece gündüz önem verin

        SalonStraight Respect

        • SalonStraight
        • Respect
        Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

        Daha hassas sıcaklık için otomatik ayarlarla daha sağlıklı saç şekillendirme

        Daha sağlıklı saç şekillendirme için otomatik ayar. Tarzınızı tüm gün korurken saçlarınızın kalitesine de özen gösterin.

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Kolay kullanım için 2 metre kablo

        Kolay kullanım için 2 metre kablo

        Uzun kablo, maksimum esneklik sağlar.

        Profesyonel sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        1 saat sonunda otomatik kapanma

        1 saat sonunda otomatik kapanma

        Kolay saklama için şık saklama kılıfı ile birlikte verilir

        Kolay saklama için şık saklama kılıfı ile birlikte verilir

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          230  °C
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Isınma süresi
          30 sn
          Gerilim
          110-240  V

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.