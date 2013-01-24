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    EssentialCare

    Düzleştirici

    HP8323/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Parlak ve havalı tarz Parlak ve havalı tarz Parlak ve havalı tarz
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      EssentialCare Düzleştirici

      HP8323/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Parlak ve havalı tarz

      Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
      Benzer ürünler bul

      EssentialCare Düzleştirici

      Parlak ve havalı tarz

      Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Parlak ve havalı tarz

      Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
      Benzer ürünler bul

      EssentialCare Düzleştirici

      Parlak ve havalı tarz

      Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        EssentialCare

        EssentialCare

        Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Parlak ve havalı tarz

        100 mm uzunluğunda plakalar ile

        • Seramik Turmalin plakalar
        • Daha uzun plakalar (100 mm)
        • 210 C profesyonel sıcaklık
        Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

        Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

        Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Saç tipinize uyması için iki ısı ayarı

        Saç tipinize uyması için iki ısı ayarı

        Saç tipinize uyması için iki ısı ayarı (180°C ve 210°C).

        Parlak ve elektriklenmeyen saçlar

        Parlak ve elektriklenmeyen saçlar

        Seramik Turmalin plakalar parlak ve elektriklenmeyen saçlar için negatif iyonlar yayar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          60 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah ve nar çiçeği rengi
          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Uzun plakalar
          28X100 mm
          Gerilim
          Dünya çapında  volt

        • Özellikler

          Sıcaklık
          210  °C
          Dönebilen kablo
          Evet
          Kulp kilidi
          Evet
          Plaka malzemesi
          Seramik Turmalin
          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik Turmalin kaplama
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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