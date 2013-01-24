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Parlak ve havalı tarz
Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve havalı tarz
Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Parlak ve havalı tarz
Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve havalı tarz
Hız ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care düzleştiricinin uzun plakaları, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı bir şekilde sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Saç tipinize uyması için iki ısı ayarı (180°C ve 210°C).
Seramik Turmalin plakalar parlak ve elektriklenmeyen saçlar için negatif iyonlar yayar.
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
2 yıl boyunca dünya çapında garanti.
Teknik spesifikasyonlar
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