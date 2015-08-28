ürünü aldım ve kullanmaya başladım. saçlarım hafif dalgalı bir yapıya sahip ve çok uzun değil ama önceden kullandığım düzleştiricide 20 dk işimi bitiriyordum, şimdi yarım saati geçiyor ama istediğim gibi olmuyor. Ürün kalitesinden hiç memnun değilim, en kısa zamanda iade edeceğim. ısıyı arttırdığınızda da çok ısınıyor dışı ve tutamıyorsunuz nerdeyse, ısısı az olduğunda da saçınız düzleşmiyor.