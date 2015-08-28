2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8320/00
İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar.
Daha uzun seramik plakalar (100 mm)
210 C profesyonel sıcaklık
İyonik bakım
Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
1.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
humeyra
28/08/2015
Türkiye
tavsiye etmiyorum.
Bu markanin bircok ururunu yillardir kullanmama ragmen bu urunden hic memnun kalmadim.Sacimi duzlestirmiyor , cok isiniyor , tum isiyi disari veriyor neredeyse parmaklarimi yaktigimi soyleyebilirim.Bu urunler piyasaya cikmadan once test edilmiyor mu?
Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır
Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır
GÜLER
27/08/2014
Türkiye
çok ısınıyo
ürünü aldım ve kullanmaya başladım. saçlarım hafif dalgalı bir yapıya sahip ve çok uzun değil ama önceden kullandığım düzleştiricide 20 dk işimi bitiriyordum, şimdi yarım saati geçiyor ama istediğim gibi olmuyor. Ürün kalitesinden hiç memnun değilim, en kısa zamanda iade edeceğim. ısıyı arttırdığınızda da çok ısınıyor dışı ve tutamıyorsunuz nerdeyse, ısısı az olduğunda da saçınız düzleşmiyor.
Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır
Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır