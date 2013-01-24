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    Essential Care iyon

    HP8320/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
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      Essential Care iyon

      HP8320/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

      Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Essential Care iyon

      İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

      Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

      Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Essential Care iyon

      İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

      Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Essential Care iyon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

        100 mm uzunluğunda plakalar ile

        • Daha uzun seramik plakalar (100 mm)
        • 210 C profesyonel sıcaklık
        • İyonik bakım
        Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

        Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

        Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Tutma yerini kapatan kapatma kilidi ile kolay ve güvenli saklama

        Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti.

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          60 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah ve pembe
          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Uzun plakalar
          27 x 100 mm
          Gerilim
          Dünya çapında  volt

        • Özellikler

          Sıcaklık
          210  °C
          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Asma kancası
          Hayır
          İyon bakımı
          Evet
          Kulp kilidi
          Evet
          Plaka malzemesi
          Seramik
          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

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