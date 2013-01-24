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İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme
Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Essential Care iyon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin altında bulunan ve plakalarını kilitleyen bu sistem, cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlar ve kazalardan kaynaklanan hasarların önlenmesine yardımcı olur.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
2 yıl boyunca dünya çapında garanti.
Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
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