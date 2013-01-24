İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar. Tüm faydaları görün