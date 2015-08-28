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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Essential Care iyon

HP8320/00

1

| (2) İncelemeler

İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

Hızlı ve kolay kullanım için özel olarak tasarlanan yeni Essential Care iyonik bakım özelliğine sahip düzleştiricinin uzun plakaları saçınıza zarar vermez ve istediğiniz düz ve parlak saçlara daha hızlı sahip olmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

100 mm uzunluğunda plakalar ile

İyon parlaklığıyla kolay düzleştirme

  • Daha uzun seramik plakalar (100 mm)

  • 210 C profesyonel sıcaklık

  • İyonik bakım

Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

Hızlı ve kolay düzleştirme için uzun plakalar

Uzun plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
4
3
2

28/08/2015

Türkiye

Türkiye

tavsiye etmiyorum.

Bu markanin bircok ururunu yillardir kullanmama ragmen bu urunden hic memnun kalmadim.Sacimi duzlestirmiyor , cok isiniyor , tum isiyi disari veriyor neredeyse parmaklarimi yaktigimi soyleyebilirim.Bu urunler piyasaya cikmadan once test edilmiyor mu?

Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır

Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır

27/08/2014

Türkiye

Türkiye

çok ısınıyo

ürünü aldım ve kullanmaya başladım. saçlarım hafif dalgalı bir yapıya sahip ve çok uzun değil ama önceden kullandığım düzleştiricide 20 dk işimi bitiriyordum, şimdi yarım saati geçiyor ama istediğim gibi olmuyor. Ürün kalitesinden hiç memnun değilim, en kısa zamanda iade edeceğim. ısıyı arttırdığınızda da çok ısınıyor dışı ve tutamıyorsunuz nerdeyse, ısısı az olduğunda da saçınız düzleşmiyor.

Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır

Bu değerlendirme HP8320/00 Essential Care ion için yapılmıştır

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