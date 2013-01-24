Her an hazır olmak artık çok kolay

Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün