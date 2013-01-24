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    Selfie Düzleştirici

    HP8302/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her an hazır olmak artık çok kolay Her an hazır olmak artık çok kolay Her an hazır olmak artık çok kolay
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      Selfie Düzleştirici

      HP8302/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her an hazır olmak artık çok kolay

      Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Selfie Düzleştirici

      Her an hazır olmak artık çok kolay

      Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün

      Her an hazır olmak artık çok kolay

      Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Selfie Düzleştirici

      Her an hazır olmak artık çok kolay

      Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün

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        Selfie Düzleştirici

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        Her an hazır olmak artık çok kolay

        Saçınızı evinizde kolaylıkla düzleştirin ve şekillendirin

        • 210°C şekillendirme sıcaklığı
        • Seramik plakalar
        • 60 saniye ısınma süresi
        İpeksi yumuşaklık sağlayan düz plakalar ve daha az ısı zararı

        İpeksi yumuşaklık sağlayan düz plakalar ve daha az ısı zararı

        Philips SilkPro Care teknolojisi sayesinde saçınıza stil verirken bakım yapın. Optimize edilmiş sıcaklık performansı, minimum yıpranma sonuçları ve daha az ısı zararı ile ipeksi yumuşaklık veren plakalarla düz saçınızın keyfini çıkarın.

        Kolay kayma özelliği ve düz saçlar için seramik plakalar

        Kolay kayma özelliği ve düz saçlar için seramik plakalar

        Çok kolay kayma özelliği ve düz saçlar için katkılı seramik plakalar.

        Mükemmel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Bu şekillendirme sıcaklığı, saç stilinizi kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınıza kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

        Kullanışlı dönebilen kablo dönerek kabloların karışmasını önler

        Kullanışlı dönebilen kablo dönerek kabloların karışmasını önler

        Dönebilen kablo teknolojisi, kabloyu kolayca döndürerek gereksiz karışıklıkları ortadan kaldırır.

        Evrensel gerilim değeri sayesinde dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz

        Evrensel gerilim değeri sayesinde dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz

        Bu düzleştiriciyi dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Üstelik 110-240 gerilim değeri ile uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Kordon uzunluğu
          1,6  m
          Isınma süresi
          60 sn.
          Gerilim
          Dünya çapında  volt
          Plaka boyutu
          19 x 85

        • Özellikler

          Plaka malzemesi
          Seramik
          Dönebilen kablo
          Evet
          2 yıl garanti
          Evet

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