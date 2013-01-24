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Her an hazır olmak artık çok kolay
Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her an hazır olmak artık çok kolay
Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün
Her an hazır olmak artık çok kolay
Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her an hazır olmak artık çok kolay
Kullanımı kolay Philips Selfie düzleştirici ile saçınızı düzleştirin ve şekillendirin. Bu ürün, saçınızı evinizde hızlıca ve kolaylıkla şekillendirmenize olanak sağlar. Selfie çekeceğiniz önemli anlar için her zaman güzel görünün. Tüm faydaları görün
Selfie Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips SilkPro Care teknolojisi sayesinde saçınıza stil verirken bakım yapın. Optimize edilmiş sıcaklık performansı, minimum yıpranma sonuçları ve daha az ısı zararı ile ipeksi yumuşaklık veren plakalarla düz saçınızın keyfini çıkarın.
Çok kolay kayma özelliği ve düz saçlar için katkılı seramik plakalar.
Bu şekillendirme sıcaklığı, saç stilinizi kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınıza kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.
Dönebilen kablo teknolojisi, kabloyu kolayca döndürerek gereksiz karışıklıkları ortadan kaldırır.
Bu düzleştiriciyi dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Üstelik 110-240 gerilim değeri ile uyumludur.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler