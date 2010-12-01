Hacimli, doğal ve düz saçlar
Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hacimli, doğal ve düz saçlar
Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.
Hacimli, doğal ve düz saçlar
Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hacimli, doğal ve düz saçlar
Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.
Düzleştirici
Toplam:
Mükemmel gerilme kontrolü sayesinde seramik plakalar ve saçınız arasında doğru gerilmeyi elde ederek, doğal hacminizi güçlendiren mükemmel görünümlü saçlara kavuşursunuz.
Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis