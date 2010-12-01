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    Düzleştirici

    HP8297/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hacimli, doğal ve düz saçlar Hacimli, doğal ve düz saçlar Hacimli, doğal ve düz saçlar
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      Düzleştirici

      HP8297/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hacimli, doğal ve düz saçlar

      Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Hacimli, doğal ve düz saçlar

      Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.

      Hacimli, doğal ve düz saçlar

      Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Hacimli, doğal ve düz saçlar

      Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.

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        Düzleştirici

        Düzleştirici

        Toplam:

        Hacimli, doğal ve düz saçlar

        Doğal düz saçlar için düzleştirici

        Doğal hacimli görünüme sahip şık tarzlar için mükemmel gerilme kontrolü

        Doğal hacimli görünüme sahip şık tarzlar için mükemmel gerilme kontrolü

        Mükemmel gerilme kontrolü sayesinde seramik plakalar ve saçınız arasında doğru gerilmeyi elde ederek, doğal hacminizi güçlendiren mükemmel görünümlü saçlara kavuşursunuz.

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Mükemmel kuaför sonuçları için 200°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Isınma süresi
          60 sn
          Maksimum sıcaklık
          200  °C

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Kısa
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • ince

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
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