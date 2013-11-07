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Üretimden kaldırıldı

Düzleştirici

HP8297/00

3.8

| (5) İncelemeler

Hacimli, doğal ve düz saçlar

Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.

Tüm avantajları görüntüleyin

Doğal düz saçlar için düzleştirici

Hacimli, doğal ve düz saçlar

Doğal hacimli görünüme sahip şık tarzlar için mükemmel gerilme kontrolü

Doğal hacimli görünüme sahip şık tarzlar için mükemmel gerilme kontrolü

Mükemmel gerilme kontrolü sayesinde seramik plakalar ve saçınız arasında doğru gerilmeyi elde ederek, doğal hacminizi güçlendiren mükemmel görünümlü saçlara kavuşursunuz.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

.

Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2

07/11/2013

Türkiye

Türkiye

acaba diyerek almıştım

kızım epeydir düzleştirici istiyordu bu modeli ilk defa gördüm aldık ama çok memnun kaldım . biz saç düzleştirici olarak kullanıyoruz ama maşa olarakda harika .. saçlar elektiriklenmiyor ve daha parlak oluyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

başarılı

Kullanımı son derece kolay. Kalın saç teline sahip bir insan olmama rağmen üründen aldığım sonuçtan memnunum. Herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

24/12/2017

Türkiye

Türkiye

Gayet Başarılı.

Beklentimi karşıladı. Kısa saçlarımı (10 cm civarı) tam istediğim gibi şekle sokabiliyorum. Tek eksisi saçlarımı elektriklendirip kabartıyor olması. Onu da şekillendirme sonrası sabitleyici sürerek berteraf edebiliyorum. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır

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