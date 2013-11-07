2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8297/00
Hacimli, doğal ve düz saçlar
Bu Philips saç şekillendirici, saçınız için özenli bir şekilde en doğru hacmi vererek doğal düzleştirme elde etmenizi sağlar. Hızlı, yumuşak ve kolay.
Mükemmel gerilme kontrolü sayesinde seramik plakalar ve saçınız arasında doğru gerilmeyi elde ederek, doğal hacminizi güçlendiren mükemmel görünümlü saçlara kavuşursunuz.
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Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
akrepbir74
07/11/2013
Türkiye
acaba diyerek almıştım
kızım epeydir düzleştirici istiyordu bu modeli ilk defa gördüm aldık ama çok memnun kaldım . biz saç düzleştirici olarak kullanıyoruz ama maşa olarakda harika .. saçlar elektiriklenmiyor ve daha parlak oluyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır
zelul
08/05/2012
Türkiye
başarılı
Kullanımı son derece kolay. Kalın saç teline sahip bir insan olmama rağmen üründen aldığım sonuçtan memnunum. Herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır
BaKe
24/12/2017
Türkiye
Gayet Başarılı.
Beklentimi karşıladı. Kısa saçlarımı (10 cm civarı) tam istediğim gibi şekle sokabiliyorum. Tek eksisi saçlarımı elektriklendirip kabartıyor olması. Onu da şekillendirme sonrası sabitleyici sürerek berteraf edebiliyorum. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8297/00 Straightener için yapılmıştır