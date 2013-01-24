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    Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası

    HP8292/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınız için ideal hediye Saçınız için ideal hediye Saçınız için ideal hediye
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      Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası

      HP8292/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün

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        Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası

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        Saçınız için ideal hediye

        SalonDry Control ve CurlControl

        • Hediye paketi
        • Sınırlı sayıda özel üretim
        Bukle Maşası. Mükemmel sonuçlar için 200°C profesyonel sıcaklık

        Bukle Maşası. Mükemmel sonuçlar için 200°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınıza şekil vermenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar

        Bukle Maşası: Koruyucu seramik kaplama ve dengeli ısı dağılımı

        Bukle Maşası: Koruyucu seramik kaplama ve dengeli ısı dağılımı

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        Bukle Maşası: Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çap

        Bukle Maşası: Doğal görünümlü bukleler için 25 mm çap

        25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Bukle Maşası: 8 ısı ayarlı reosta düğmesi (130 - 200°C)

        8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar

        Bukle Maşası: 60 dakika sonra otomatik kapanma

        Otomatik kapanma özelliği güvenliğiniz için tasarlanmıştır. Bukle maşası açık bırakıldığında, bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

        Bukle Maşası: Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          Saç Kurutma Makinesi 2100  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah ve pembe

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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