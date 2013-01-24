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Saçınız için ideal hediye
Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınız için ideal hediye
Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Saçınız için ideal hediye
Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınız için ideal hediye
Bir saç kurutma makinesi ve bukle maşasından oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Saç Kurutma Makinesi ve Bukle Maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu yüksek sıcaklık saçınıza şekil vermenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
25 mm çapıyla uğraşılmış izlenimi vermeyen, doğal görünümlü, seyrek bukleler oluşturarak bukleli modern bir görünüm elde edebilirsiniz.
8 ısı ayarlı (130 - 200°C) reosta düğmesi, saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlar
Otomatik kapanma özelliği güvenliğiniz için tasarlanmıştır. Bukle maşası açık bırakıldığında, bir saat sonra otomatik olarak kapanır.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
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