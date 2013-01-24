Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    SatinPerfect

    Epilatör

    HP6583/02
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla
      -{discount-value}
    • Play Pause

      SatinPerfect Epilatör

      HP6583/02
      Bu ürün için destek alın

      En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla

      En etkili epilatörümüz ıslak veya kuru kullanımda en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Şimdi daha acısız bir epilasyon için önerilen benzersiz cilt germe aparatıyla**. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 384,99 TL
      Benzer ürünler bul

      SatinPerfect Epilatör

      En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla

      En etkili epilatörümüz ıslak veya kuru kullanımda en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Şimdi daha acısız bir epilasyon için önerilen benzersiz cilt germe aparatıyla**. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör epilasyon-cihazlari
        • -{discount-value}

          Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla

        en etkili Philips epilatör

        • Islak ve kuru
        • 6 aksesuar
        • ve cilt germe aparatı
        En geniş epilasyon başlığı* her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        En geniş epilasyon başlığı* her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

        Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildinizin gergin kalmasını sağlar

        Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildinizin gergin kalmasını sağlar

        Epilasyon başlığını kullanırken cildinizin gergin kalmasını sağlayan ve daha acısız bir epilasyon için kadınlar tarafından tercih edilen yenilikçi bir özellik**

        Kablosuz

        Kablosuz

        40 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj.

        Duşta veya duş dışında, ıslak veya kuru kullanım.

        Duşta veya duş dışında, ıslak veya kuru kullanım.

        Duşta veya TV izlerken konforlu kullanım.

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar

        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir

        Epilasyon başlığı vücut kıvrımlarına mükemmel uyarak pürüzsüz epilasyon sağlar

        Epilasyon başlığı vücut kıvrımlarına mükemmel uyarak pürüzsüz epilasyon sağlar

        Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini çizginize ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte verilir.

        Işıklı ve aynalı, lüks, taşınabilir ek cımbız

        Işıklı ve aynalı, lüks, taşınabilir ek cımbız

        Şık muhafaza içindeki ışıklı ve aynalı cımbız, kaşlar için ideal

        Hızlı epilasyon için saniyede 1300'ün üzerinde cımbız hareketi

        Hızlı ve etkili epilasyon için saniyede 1300'ün üzerinde cımbız hareketi.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Elektrikli tıraş başlığı
          ve düzeltme tarağı
          Cilt germe
          Evet
          Aktif tüy kaldırma aparatı
          evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Temizleme fırçası
          Evet
          Akıllı cımbızlar
          Işıklı, akıllı cımbızlar
          Işıklı, akıllı cımbızlar
          Saklama çantası
          Evet
          Opti-light
          Evet

        • Konforlu epilasyon

          Kablosuz
          Evet
          Cilt germe
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          32
          Disk sayısı
          17
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          1173
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1360
          Gerilim
          13 400 mA  volt

        • Kolay kullanım

          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          • -{discount-value}

            Philips Online Mağaza fiyatı

          En son görüntülenen ürünler

            • -{discount-value}

              Philips Online Mağaza fiyatı

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70, Babyliss G850E ve Calor EP9230 ile karşılaştırılmıştır
            • Üst bacaklar ve kollarda yapılan epilasyon için cilt germe aparatı kullanılan ve kullanılmayan karşılaştırmalı test sonuçlarıdır. Bu testler 2014 yılında, 54 kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi