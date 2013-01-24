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En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla
En etkili epilatörümüz ıslak veya kuru kullanımda en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Şimdi daha acısız bir epilasyon için önerilen benzersiz cilt germe aparatıyla**. Tüm faydaları görün
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En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla
En etkili epilatörümüz ıslak veya kuru kullanımda en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Şimdi daha acısız bir epilasyon için önerilen benzersiz cilt germe aparatıyla**. Tüm faydaları görün
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.
Epilasyon başlığını kullanırken cildinizin gergin kalmasını sağlayan ve daha acısız bir epilasyon için kadınlar tarafından tercih edilen yenilikçi bir özellik**
40 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj.
Duşta veya TV izlerken konforlu kullanım.
Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar
Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir
Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini çizginize ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte verilir.
Şık muhafaza içindeki ışıklı ve aynalı cımbız, kaşlar için ideal
Hızlı ve etkili epilasyon için saniyede 1300'ün üzerinde cımbız hareketi.
Özellikler
Aksesuarlar
Konforlu epilasyon
Teknik spesifikasyonlar
Kolay kullanım