Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize hiç zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Hassas bölge başlığı ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün