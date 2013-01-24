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    SatinPerfect

    Epilatör

    HP6574/20
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
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      SatinPerfect Epilatör

      HP6574/20
      Bu ürün için destek alın

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alan hassas epilatörle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 285,99 TL
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      SatinPerfect Epilatör

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alan hassas epilatörle birlikte gelir. Tüm faydaları görün

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

        Skin Perfect sistemine sahip epilatör

        • Kusursuz epilasyon serisi
        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı batık tüyleri alır

        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı batık tüyleri alır

        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı ince, batık tüyleri alır ve cildi rahatlatır

        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

        Hassas ayrıntılar için kablosuz mini epilatör

        Hassas ayrıntılar için kablosuz mini epilatör

        Hassas bölgeler için hassas bir çözüm. Hassas bölgeler için, seyahatlerde de kullanabileceğiniz şık, mini epilatör.

        Optimum hijyen için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Optimum hijyen için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

        Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

        Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

        Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

        Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.

        Opti-light en ince tüyleri bile ortaya çıkarır

        Opti-light en ince tüyleri bile ortaya çıkarır

        Dahili Opti-light küçük, ince tüyleri net olarak gösterir

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          evet
          Saklama kesesi
          evet
          Opti-light
          Evet
          Masaj başlığı
          Evet

        • Hassas bölge çözümleri

          Hassas epilatör
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          32
          Disk sayısı
          17
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          1173
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1360
          Gerilim
          100-240  volt
          Hassas epilatör pilleri
          2x AA
          Hassas epilatör çalışma süresi
          60  dakika

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