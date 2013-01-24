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SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alan hassas epilatörle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
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Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alan hassas epilatörle birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı ince, batık tüyleri alır ve cildi rahatlatır
Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
Hassas bölgeler için hassas bir çözüm. Hassas bölgeler için, seyahatlerde de kullanabileceğiniz şık, mini epilatör.
Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir
Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.
Dahili Opti-light küçük, ince tüyleri net olarak gösterir
Özellikler
Aksesuarlar
Hassas bölge çözümleri
Teknik spesifikasyonlar