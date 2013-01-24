Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.