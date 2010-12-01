Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve seramik kaplı cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve seramik kaplı cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün
Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve seramik kaplı cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve seramik kaplı cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün
Epilatör
Toplam:
Seramik kaplı cımbızlar tüyleri sıkıca kavrar ve en ince tüylerin bile disklerin arasından kaymasını önler
Ekstra geniş epilasyon başlığı tek seferde daha fazla tüy alarak birkaç dakika içinde pürüzsüzlüğü haftalarca sürecek bir cilde sahip olmanızı sağlar
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar
Dahili Opti-light küçük, ince tüyleri net olarak gösterir
Performans başlığının dönme hareketi en iyi sonuçlar için epilatörü ideal açıda tutmanızı sağlar
Koltuk altı ve bikini bölgesi gibi hassas bölgelerde mükemmel tıraş için tıraş başlığı. Düzeltme tarağıyla bikini bölgesinde düzeltme.
Cilt üzerindeki hafif germe hareketi en kısa tüylerin bile kolay epilasyon için ortaya çıkmasını sağlar.
Hız kontrol tekniği, ideal epilasyon hızını korur
Benzersiz tüy kaldırma ve titreşim sistemi hafif titreşimler vererek en ince tüylerin bile kolayca alınmasını sağlar
Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha iyi hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir
Hızlı epilasyon, uzun süreli
Konforlu epilasyon
Kolaylık ve hijyen
Çok değerli lüks çözümler
Teknik özellikler