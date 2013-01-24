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Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş
Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş
Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün
Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş
Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş
Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün
Hassas bölge epilatörü
Toplam:
Ergonomik s-şekilli gövde tüm bölgelerde kolay kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar. Duşta veya banyoda kullanırken arka kısımdaki tutma yeri sayesinde kaymaz.
Entegre güvenlik çubuğu, cildinizin sıkışmasını engeller ve cildinize zarar gelmesini önler.
Seramik kaplı disklere sahip benzersiz Philips epilasyon sistemi, optimum kavrama ve tüy yakalama için tasarlanmıştır. Diskler, tüyleri yeniden uzadıktan 2-3 gün sonra bile cildinizi çekmeden alır.
Başlık ve s-şekilli gövde arasındaki boşluk, epilasyon uyguladığınız bölgeyi doğrudan görmenizi sağlayarak görüş açınızı artırır. Ayrıca bu açık epilasyon sistemi cihazı kolayca temizleyebilmenizi sağlar.
Özel olarak tasarlanmış küçük başlığıyla en hassas bölgeler de dahil olmak üzere güvenle tüm bölgelere erişin.
Rahat ve hijyenik epilasyon için epilatörü ıslak veya kuru olarak, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, hatta duşta ve banyoda kullanabilirsiniz.
Epilatör, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kullanabilmeniz ve tüm bölgelere kolayca erişebilmeniz için kablosuzdur.
Teknik Özellikler