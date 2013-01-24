Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün