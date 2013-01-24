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    Satinelle

    Hassas bölge epilatörü

    HP6565/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş
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      Satinelle Hassas bölge epilatörü

      HP6565/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

      Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL

      Satinelle Hassas bölge epilatörü

      Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

      Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün

      Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

      Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL

      Satinelle Hassas bölge epilatörü

      Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

      Koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz gibi hassas bölgelere epilasyon sırasında daha çok özen gösterilmelidir. Hassas bölge epilatörümüz sorunsuz kullanım ve konfor için tasarlanmıştır ve bu sayede hassas bölgelerdeki tüyleri kolaylıkla alır. Tüm faydaları görün

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        Satinelle

        Satinelle

        Hassas bölge epilatörü

        Toplam:

        Hassas bölge epilasyonu için mükemmel tutuş

        Tüyleri hassas ve sorunsuz bir şekilde alır

        • Benzersiz ergonomik tasarım
        • Kolay kullanım ve konfor için
        Kolay kullanım için ergonomik s şekilli

        Kolay kullanım için ergonomik s şekilli

        Ergonomik s-şekilli gövde tüm bölgelerde kolay kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar. Duşta veya banyoda kullanırken arka kısımdaki tutma yeri sayesinde kaymaz.

        Entegre güvenlik çubuğu hassas cildinizi korur

        Entegre güvenlik çubuğu hassas cildinizi korur

        Entegre güvenlik çubuğu, cildinizin sıkışmasını engeller ve cildinize zarar gelmesini önler.

        Seramik kaplı diskler bulunan benzersiz Philips epilasyon sistemi

        Seramik kaplı diskler bulunan benzersiz Philips epilasyon sistemi

        Seramik kaplı disklere sahip benzersiz Philips epilasyon sistemi, optimum kavrama ve tüy yakalama için tasarlanmıştır. Diskler, tüyleri yeniden uzadıktan 2-3 gün sonra bile cildinizi çekmeden alır.

        Açık epilasyon sistemi sayesinde görünürlük ve hijyen

        Açık epilasyon sistemi sayesinde görünürlük ve hijyen

        Başlık ve s-şekilli gövde arasındaki boşluk, epilasyon uyguladığınız bölgeyi doğrudan görmenizi sağlayarak görüş açınızı artırır. Ayrıca bu açık epilasyon sistemi cihazı kolayca temizleyebilmenizi sağlar.

        Özel olarak tasarlanmış küçük başlığıyla tüm bölgelere erişin

        Özel olarak tasarlanmış küçük başlığıyla tüm bölgelere erişin

        Özel olarak tasarlanmış küçük başlığıyla en hassas bölgeler de dahil olmak üzere güvenle tüm bölgelere erişin.

        Islak ve kuru, aynı zamanda duşta veya banyoda kullanım için

        Islak ve kuru, aynı zamanda duşta veya banyoda kullanım için

        Rahat ve hijyenik epilasyon için epilatörü ıslak veya kuru olarak, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, hatta duşta ve banyoda kullanabilirsiniz.

        Kablosuz kullanım ile ekstra rahatlık

        Kablosuz kullanım ile ekstra rahatlık

        Epilatör, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kullanabilmeniz ve tüm bölgelere kolayca erişebilmeniz için kablosuzdur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik Özellikler

          Uygulama süresi
          30 dak
          Şarj süresi
          300 dak
          Yakalama noktası sayısı
          12
          Disk sayısı
          7
          Çekme hareketi - saniye/hız
          440
          Gerilim
          4,3 V, 150 mA, 0,65 W

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