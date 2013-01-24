Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün