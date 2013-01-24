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Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük
Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük
Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün
Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük
Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük
Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün
Epilatör, mini epilatör, cımbız
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Epilatörlerimizde en kısa tüyleri (0,5 mm) bile alan, özel olarak tasarlanmış hassas diskler bulunur. Bu sayede ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri alabilir ve 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.
Satinelle epilatörün kollar ve bacaklarda hızlı epilasyon için büyük bir başlığı bulunur. Yuvarlak şekliyle rahat tüy alma deneyimi için elinize tam olarak oturur.
Mini epilatörün özel olarak tasarlanmış dar başlığı ulaşılması zor bölgelerdeki tüyleri çekmeden alır. En rahat kullanım için pille çalışır.
Epilasyon seti, yüzdeki (dudakların üst kısmı, çene) tüyleri almak veya kaşlara şekil vermek için ideal olan uyumlu cımbızla birlikte sunulur.
Epilasyon disklerindeki tüyleri temizlemek için temizleme fırçasıyla birlikte sunulur. Yıkanabilir epilasyon başlıkları hijyen sağlar.
Epilatörleri kuru ve tozsuz bir alanda saklamak hijyen sağlamaya yardımcı olur. Epilasyon setinde sadece bu amaç için sunulan, sınırlı sayıda özel üretim bir saklama çantası bulunur.
Aksesuarlar
Özellikler
Kolay kullanım
Performans
Güç
Servis
Teknik spesifikasyonlar
HP1053/01
CRP507/01