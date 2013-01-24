Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Satinelle Essential

    Epilatör, mini epilatör, cımbız

    HP6550/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük
      -{discount-value}

      Satinelle Essential Epilatör, mini epilatör, cımbız

      HP6550/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

      Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Essential Epilatör, mini epilatör, cımbız

      Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

      Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün

      Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

      Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Essential Epilatör, mini epilatör, cımbız

      Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

      Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama çantası Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör epilasyon-cihazlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Satinelle Essential

        Satinelle Essential

        Epilatör, mini epilatör, cımbız

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

        Özel çantasıyla üçlü pürüzsüzlük seti

        • Bacaklar, vücut ve yüz için
        Etkili ve kökünden tüy alma

        Etkili ve kökünden tüy alma

        Epilatörlerimizde en kısa tüyleri (0,5 mm) bile alan, özel olarak tasarlanmış hassas diskler bulunur. Bu sayede ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri alabilir ve 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

        Bacaklar ve kollar için hızlı epilasyon çözümü

        Bacaklar ve kollar için hızlı epilasyon çözümü

        Satinelle epilatörün kollar ve bacaklarda hızlı epilasyon için büyük bir başlığı bulunur. Yuvarlak şekliyle rahat tüy alma deneyimi için elinize tam olarak oturur.

        Hassas bölgeler için nazik epilasyon çözümü

        Hassas bölgeler için nazik epilasyon çözümü

        Mini epilatörün özel olarak tasarlanmış dar başlığı ulaşılması zor bölgelerdeki tüyleri çekmeden alır. En rahat kullanım için pille çalışır.

        Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için uyumlu cımbız

        Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için uyumlu cımbız

        Epilasyon seti, yüzdeki (dudakların üst kısmı, çene) tüyleri almak veya kaşlara şekil vermek için ideal olan uyumlu cımbızla birlikte sunulur.

        Temizleme fırçası ve yıkanabilir epilasyon başlığı ile birlikte verilir.

        Temizleme fırçası ve yıkanabilir epilasyon başlığı ile birlikte verilir.

        Epilasyon disklerindeki tüyleri temizlemek için temizleme fırçasıyla birlikte sunulur. Yıkanabilir epilasyon başlıkları hijyen sağlar.

        Özel çanta

        Epilatörleri kuru ve tozsuz bir alanda saklamak hijyen sağlamaya yardımcı olur. Epilasyon setinde sadece bu amaç için sunulan, sınırlı sayıda özel üretim bir saklama çantası bulunur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet
          Kese
          Özel çanta

        • Özellikler

          Hassas cımbız diskler
          Evet
          Hız ayarları
          Ayar 1

        • Kolay kullanım

          Gövde
          Ergonomik

        • Performans

          Epilatör başlığı
          • Epilatör: 23,5 mm
          • Mini epilatör: 10 mm
          • Yıkanabilir
          Epilasyon diskleri
          Metal diskler

        • Güç

          Pil Tipi
          Mini epilatör: 2x AA

        • Servis

          Garanti
          2 yıl

        • Teknik spesifikasyonlar

          Renk(ler)
          Mor ve Beyaz
          Yakalama noktası sayısı
          Epilatör: 20, Mini epilatör: 12
          Dakikadaki yakalama hareketi
          Mini epilatör: 32.000
          Disk sayısı
          Epilatör: 21
          Cımbız sayısı
          Mini epilatör: 8
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          Epilatör: 600
          Dakikadaki devir
          Mini epilatör: 4000
          Gerilim
          Epilatör: 13 V, Mini epilatör: 3 V, Adaptör: 13 V / 400 mA,
          Frekans
          Epilatör: 50-60  Hz
          Watt
          Epilatör: 5W, Mini epilatör: 5  W

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi