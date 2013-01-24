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Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Özel üretim epilasyon seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım
Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.
Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da etkili epilasyon için kullanabilirsiniz
Hassas epilatör pille çalışır (AA pil).
Mükemmel hijyen sağlamak için iki epilatör de tamamen yıkanabilir.
Islak ve Kuru kullanımlı hassas epilatör bikini bölgesi ve koltuk altı gibi ulaşılması zor bölgelerdeki tüyleri almak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha rahatlatıcı bir epilasyon seansı için ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.
Sıcak suda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sıcak suyun rahatlatıcı ve dinlendirici bir etkisi vardır. Isı kan dolaşımını hızlandırarak cildin daha az tahriş olmasını sağlar ve daha rahat bir deneyim sunar.
Kullanım kolaylığı
Özellikler
Hassas bölge çözümleri
Teknik spesifikasyonlar