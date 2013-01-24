Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün