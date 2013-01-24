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    Özel üretim epilasyon seti

    HP6541/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
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      Özel üretim epilasyon seti

      HP6541/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

      Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
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      Özel üretim epilasyon seti

      Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

      Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

      Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Özel üretim epilasyon seti

      Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

      Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru olarak kullanabilirsiniz! Tüm faydaları görün

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        Toplam:

        Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu

        Islak ve kuru kullanım için

        • Tüm vücut
        1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.

        Hassas epilasyon için 1. hız, maksimum performans için 2. hız

        Hassas epilasyon için 1. hız, maksimum performans için 2. hız

        Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da etkili epilasyon için kullanabilirsiniz

        Hassas epilatör pille çalışır (AA pil)

        Hassas epilatör pille çalışır (AA pil).

        Mükemmel hijyen sağlamak için iki epilatör de tamamen yıkanabilir

        Mükemmel hijyen sağlamak için iki epilatör de tamamen yıkanabilir.

        Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alır

        Islak ve Kuru kullanımlı hassas epilatör bikini bölgesi ve koltuk altı gibi ulaşılması zor bölgelerdeki tüyleri almak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha rahatlatıcı bir epilasyon seansı için ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.

        Daha rahatlatıcı bir epilasyon seansı için duşta kullanım

        Sıcak suda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sıcak suyun rahatlatıcı ve dinlendirici bir etkisi vardır. Isı kan dolaşımını hızlandırarak cildin daha az tahriş olmasını sağlar ve daha rahat bir deneyim sunar.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Kablosuz kullanım
          Evet
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet
          Hassas cımbız diskler
          Evet
          Islak ve Kuru kullanım
          Evet

        • Hassas bölge çözümleri

          Hassas epilatör
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          666
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          Gerilim
          3,6  volt
          Hassas epilatör pilleri
          2x AA

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