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Her Zaman Mükemmel Bakım!
Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her Zaman Mükemmel Bakım!
Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.
Her Zaman Mükemmel Bakım!
Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her Zaman Mükemmel Bakım!
Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.
Özel üretim epilasyon seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
Hassas bölgeler için hassas bir çözüm. Hassas bölgeler için, seyahatlerde de kullanabileceğiniz şık, mini epilatör.
Şık muhafaza içindeki ışıklı ve aynalı cımbız, kaşlar için ideal
Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır
İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı
Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz
HP1053/01
CRP507/01