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    Özel üretim epilasyon seti

    HP6540
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Her Zaman Mükemmel Bakım! Her Zaman Mükemmel Bakım! Her Zaman Mükemmel Bakım!
      -{discount-value}

      Özel üretim epilasyon seti

      HP6540
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Her Zaman Mükemmel Bakım!

      Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
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      Özel üretim epilasyon seti

      Her Zaman Mükemmel Bakım!

      Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.

      Her Zaman Mükemmel Bakım!

      Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL
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      Özel üretim epilasyon seti

      Her Zaman Mükemmel Bakım!

      Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Özel üretim epilasyon seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her Zaman Mükemmel Bakım!

        Dakikalar içinde saten yumuşaklığında cilt için epilatör

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        Hassas ayrıntılar için kablosuz mini epilatör

        Hassas ayrıntılar için kablosuz mini epilatör

        Hassas bölgeler için hassas bir çözüm. Hassas bölgeler için, seyahatlerde de kullanabileceğiniz şık, mini epilatör.

        Işıklı ve aynalı, lüks, taşınabilir ek cımbız

        Işıklı ve aynalı, lüks, taşınabilir ek cımbız

        Şık muhafaza içindeki ışıklı ve aynalı cımbız, kaşlar için ideal

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır

        Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

        İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Garanti

          2 yıl
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          120-240  volt

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