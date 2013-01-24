Her Zaman Mükemmel Bakım!

Bu yeni özel üretim tam vücut epilasyon setiyle ipeksi pürüzsüzlüğe sahip olun. Hızlı ve etkili epilatör, hassas bölgeler için mini epilatör ve kaşları şekillendirmek için lüks ışıklı aynalı cımbızlarla her zaman partiye hazır olun.