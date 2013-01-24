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    SatinSoft

    Epilatör

    HP6523/02
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hassas ve etkili epilasyon Hassas ve etkili epilasyon Hassas ve etkili epilasyon
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      SatinSoft Epilatör

      HP6523/02
      Bu ürün için destek alın

      Hassas ve etkili epilasyon

      Hassas cımbız diskler ve benzersiz bir cilt germe aparatıyla donatılmış SatinSoft epilatörümüz, ıslak ve kuru kullanımda hassas epilasyon çözümü sunar ve çekme hissini azaltır. Ayrıca, düzeltme tarağı bulunan bir tıraş başlığı ve hassas bölge başlığıyla birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 252,99 TL
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      SatinSoft Epilatör

      Hassas ve etkili epilasyon

      Hassas cımbız diskler ve benzersiz bir cilt germe aparatıyla donatılmış SatinSoft epilatörümüz, ıslak ve kuru kullanımda hassas epilasyon çözümü sunar ve çekme hissini azaltır. Ayrıca, düzeltme tarağı bulunan bir tıraş başlığı ve hassas bölge başlığıyla birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

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        SatinSoft

        SatinSoft

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hassas ve etkili epilasyon

        Hassas cımbız diskler ve 5 aksesuar ile

        • Islak ve kuru
        • 5 aksesuar
        • ve cilt germe aparatı
        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.

        Kablosuz

        Kablosuz

        30 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin.

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin.

        Ekstra hassas epilasyon için hız 1 ve ekstra etkili epilasyon için hız 2.

        Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildinizin gergin kalmasını sağlar

        Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildinizin gergin kalmasını sağlar

        Epilasyon başlığını kullanırken cildinizin gergin kalmasını sağlayan ve daha acısız bir epilasyon için kadınlar tarafından tercih edilen yenilikçi bir özellik**

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar

        Kolay saklama için çantasıyla birlikte sunulur

        Kolay saklama için çantasıyla birlikte sunulur

        Epilatörü tüm aksesuarlarıyla saklamanız için çantasıyla birlikte sunulur.

        Duşta veya duş dışında, ıslak veya kuru kullanım.

        Duşta veya duş dışında, ıslak veya kuru kullanım.

        Duşta veya TV izlerken konforlu kullanım.

        Sadece tek bir tıklamayla epilatörünüz tıraş makinesine dönüşür

        Sadece tek bir tıklamayla epilatörünüz tıraş makinesine dönüşür

        Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini bölgesine ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte sunulur.

        Hızlı epilasyon için saniyede 700'ün üzerinde cımbız hareketi

        Etkili epilasyon için saniyede 700'ün üzerinde cımbız hareketi.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Elektrikli tıraş başlığı
          ve düzeltme tarağı
          Cilt germe
          Evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Saklama çantası
          Evet
          Temizleme fırçası
          Evet

        • Konforlu epilasyon

          Kablosuz
          Evet
          Cilt germe
          Evet

        • Kolay kullanım

          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          666
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          Gerilim
          3,6  volt

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