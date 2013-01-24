Hassas ve etkili epilasyon

Hassas cımbız diskler ve benzersiz bir cilt germe aparatıyla donatılmış SatinSoft epilatörümüz, ıslak ve kuru kullanımda hassas epilasyon çözümü sunar ve çekme hissini azaltır. Ayrıca, düzeltme tarağı bulunan bir tıraş başlığı ve hassas bölge başlığıyla birlikte sunulur. Tüm faydaları görün