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Hassas ve etkili epilasyon
Hassas cımbız diskler ve benzersiz bir cilt germe aparatıyla donatılmış SatinSoft epilatörümüz, ıslak ve kuru kullanımda hassas epilasyon çözümü sunar ve çekme hissini azaltır. Ayrıca, düzeltme tarağı bulunan bir tıraş başlığı ve hassas bölge başlığıyla birlikte sunulur. Tüm faydaları görün
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Hassas ve etkili epilasyon
Hassas cımbız diskler ve benzersiz bir cilt germe aparatıyla donatılmış SatinSoft epilatörümüz, ıslak ve kuru kullanımda hassas epilasyon çözümü sunar ve çekme hissini azaltır. Ayrıca, düzeltme tarağı bulunan bir tıraş başlığı ve hassas bölge başlığıyla birlikte sunulur. Tüm faydaları görün
Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.
30 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj
Ekstra hassas epilasyon için hız 1 ve ekstra etkili epilasyon için hız 2.
Epilasyon başlığını kullanırken cildinizin gergin kalmasını sağlayan ve daha acısız bir epilasyon için kadınlar tarafından tercih edilen yenilikçi bir özellik**
Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar
Epilatörü tüm aksesuarlarıyla saklamanız için çantasıyla birlikte sunulur.
Duşta veya TV izlerken konforlu kullanım.
Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini bölgesine ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte sunulur.
Etkili epilasyon için saniyede 700'ün üzerinde cımbız hareketi.
Özellikler
Aksesuarlar
Konforlu epilasyon
Kolay kullanım
Teknik spesifikasyonlar