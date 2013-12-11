Merhaba, HP6520/01 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili yetkili servislerimizden destek almanızı rica ederiz. http://www.philips.com.tr/a-w/about-philips/sustainability/yetkili-servisler.html adresinden size en yakın yetkili servis bilgisine ulaşarak ürününüzü kontrol ettirmenizi rica ederiz. Ürünü teslim aldıktan sonra halen sorun yaşıyorsanız bizimle aşağıdaki sosyal medya kanallarımız veya tüketici danışma merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmenizi rica ederiz. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye