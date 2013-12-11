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  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

SatinSoftEpilatör

HP6520/01

3.8

| (5) İncelemeler

Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Skin Care Sistemine Sahip Epilatör

Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

  • Cilt Bakım sistemi

  • Kablosuz

Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.

Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
2

11/12/2013

Türkiye

Türkiye

kusursuz ciltler

gayet memnun verici bi ürün tavsiye ediyorum ve fiyatıda uygun.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

12/05/2013

Türkiye

Türkiye

gerçekten güzel bir ürün

Philips i, diğer markalara oranla çok daha başarılşı ve kaliteli olduğunu bildiğim için tercih ettim. en önemlisi cilde nazik ve hassas davranması :) çok beğendim. kablosuz olma özelliği kullanımında çok kolaylık sağlıyor. tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

16/04/2013

Türkiye

Türkiye

çokkk güzel

uzun zamandır bu markayı kullanıyorum bir önceki kullandığım ürünü 10 yıl kullandım .tekrar aynı markayı aldım .tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır

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