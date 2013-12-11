2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6520/01
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir.
Cilt Bakım sistemi
Kablosuz
Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
ayşe2008
11/12/2013
Türkiye
kusursuz ciltler
gayet memnun verici bi ürün tavsiye ediyorum ve fiyatıda uygun.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır
Elbi
12/05/2013
Türkiye
gerçekten güzel bir ürün
Philips i, diğer markalara oranla çok daha başarılşı ve kaliteli olduğunu bildiğim için tercih ettim. en önemlisi cilde nazik ve hassas davranması :) çok beğendim. kablosuz olma özelliği kullanımında çok kolaylık sağlıyor. tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır
sucosel
16/04/2013
Türkiye
çokkk güzel
uzun zamandır bu markayı kullanıyorum bir önceki kullandığım ürünü 10 yıl kullandım .tekrar aynı markayı aldım .tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinSoft HP6520/01 Epilator için yapılmıştır