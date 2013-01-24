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Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
30 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj
Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da etkili epilasyon için kullanabilirsiniz
Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar
Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk suyu altında temizlenebilir.
Özellikler
Aksesuarlar
Konforlu epilasyon
Teknik spesifikasyonlar