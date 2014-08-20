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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6519/01
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır.
Cilt Bakım sistemi
Hassas bölge başlığı
Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
fb19077
20/08/2014
Türkiye
ürünü henüz kullanmış değilim
ürün açıklamasında oynar başlıklı diye bir ifadeye rastlamadım ürün oynar başlıklı mı? Ve ayrıca ürüne ek olarak yedek başlıkta varmı?
Bu değerlendirme SatinSoft HP6519/01 Epilatör için yapılmıştır
Bu değerlendirme SatinSoft HP6519/01 Epilatör için yapılmıştır