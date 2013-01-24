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    SatinSoft

    Epilatör

    HP6519/01
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
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      SatinSoft Epilatör

      HP6519/01
      Bu ürün için destek alın

      Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

      Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL
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      SatinSoft Epilatör

      Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.

      Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün

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        SatinSoft

        SatinSoft

        Epilatör

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        Skin Care Sistemine Sahip Epilatör

        • Cilt Bakım sistemi
        • Hassas bölge başlığı
        Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

        Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

        Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı tüm kullanım koşullarında optimum kavrama için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.

        Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

        Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

        Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin

        Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da etkili epilasyon için kullanabilirsiniz

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Hassas cilt için hassas bölge başlığı

        Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar

        Optimum hijyen için tamamı yıkanabilir epilasyon başlığı

        Optimum hijyen için tamamı yıkanabilir epilasyon başlığı

        Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk suyu altında temizlenebilir.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          evet
          Hassas bölge başlığı
          evet
          Saklama kesesi
          evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          666
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          Gerilim
          13  volt

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