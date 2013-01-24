Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen sağlarken çekme hissini de azaltır. Hassas bölge başlığı da vardır. Tüm faydaları görün
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da etkili epilasyon için kullanabilirsiniz
Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon sağlar
Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk suyu altında temizlenebilir.
Özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar