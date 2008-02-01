Ekstra nazik, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra nazik, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Ekstra nazik, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra nazik, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Epilatör
Toplam:
Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.
Seramik epilasyon başlığındaki hipoalerjenik diskler, cildin alerji nedeniyle tahriş olma riskini azaltır.
Yarım milimetre kadar küçük tüyleri bile yakaladığından, tekrar epilasyon yapmak için tüylerin tamamen uzamasını beklemeniz gerekmez.
%20 daha hızlı ve daha etkili.
Epilatör şarj edilebildiğinden, kablosuz da kullanılabilir ve istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz.
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