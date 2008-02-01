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    Satinelle Ice Premium

    Epilatör

    HP6511/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra nazik, ultra hızlı Ekstra nazik, ultra hızlı Ekstra nazik, ultra hızlı
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      Satinelle Ice Premium Epilatör

      HP6511/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra nazik, ultra hızlı

      Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Ice Premium Epilatör

      Ekstra nazik, ultra hızlı

      Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Ekstra nazik, ultra hızlı

      Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Ice Premium Epilatör

      Ekstra nazik, ultra hızlı

      Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz! Tüm faydaları görün

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        Satinelle Ice Premium

        Satinelle Ice Premium

        Epilatör

        Toplam:

        Ekstra nazik, ultra hızlı

        Masaj sistemli kablosuz epilatör

        • Kablosuz
        Aloë vera ile sonik masaj

        Aloë vera ile sonik masaj

        Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.

        Antibakteriyel kaplamalı hipoalerjenik diskler

        Antibakteriyel kaplamalı hipoalerjenik diskler

        Seramik epilasyon başlığındaki hipoalerjenik diskler, cildin alerji nedeniyle tahriş olma riskini azaltır.

        Eğimli epilasyon başlığı

        Eğimli epilasyon başlığı

        Yarım milimetre kadar küçük tüyleri bile yakaladığından, tekrar epilasyon yapmak için tüylerin tamamen uzamasını beklemeniz gerekmez.

        Eşsiz seramik epilasyon sistemi

        Eşsiz seramik epilasyon sistemi

        %20 daha hızlı ve daha etkili.

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Şarj edilebilir

        Epilatör şarj edilebildiğinden, kablosuz da kullanılabilir ve istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Ovma eldiveni
          daha az batık tüy
          Ekstra hassas alan başlığı
          hassas vücut bölgeleri için
          Lüks saklama kılıfı
          saklama ve koruma için

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