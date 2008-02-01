2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6511/00
Ekstra nazik, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz!
Kablosuz
Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.
Seramik epilasyon başlığındaki hipoalerjenik diskler, cildin alerji nedeniyle tahriş olma riskini azaltır.
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