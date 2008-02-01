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Üretimden kaldırıldı

Satinelle Ice PremiumEpilatör

HP6511/00

Ekstra nazik, ultra hızlı

Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Şarj edilebilir epilatör sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz!

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Masaj sistemli kablosuz epilatör

Ekstra nazik, ultra hızlı

  • Kablosuz

Aloë vera ile sonik masaj

Aloë vera ile sonik masaj

Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.

Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

Antibakteriyel kaplamalı hipoalerjenik diskler

Antibakteriyel kaplamalı hipoalerjenik diskler

Seramik epilasyon başlığındaki hipoalerjenik diskler, cildin alerji nedeniyle tahriş olma riskini azaltır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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