Satinelle Ice Premium
Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Ice Premium
Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.
Satinelle Ice Premium
Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Ice Premium
Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.
Epilatör
Toplam:
Cildinize özen göstererek alerjik cilt tahrişlerini önleyin.
Çok sıkı masaj yapılması, tüyleri çekme hissini en aza indirger.
Optimum soğutma ve daha hassas epilasyon için vücudun tüm kıvrımlarını mükemmel biçimde izler.
Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.
Kablosuz epilasyon, her yerde!
Aksesuarlar
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Özellikler
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar