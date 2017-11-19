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Üretimden kaldırıldı

SatinelleEpilatör

HP6503/00

5

| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Satinelle Ice Premium

Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.

Tüm avantajları görüntüleyin

Buz ve sonik masaj sistemli en hassas epilatör

Satinelle Ice Premium

Sonik masaj sistemi

Çok sıkı masaj yapılması, tüyleri çekme hissini en aza indirger.

Hipoalerjenik diskler

Hipoalerjenik diskler

Cildinize özen göstererek alerjik cilt tahrişlerini önleyin.

Premium buz soğutucu

Optimum soğutma ve daha hassas epilasyon için vücudun tüm kıvrımlarını mükemmel biçimde izler.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

19/11/2017

Türkiye

Türkiye

kullanışlı

Ürünü uzun süredir kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım, kısa tüyleri kolayca temizleyebiliyorsunuz ve uzun bir süre tüy çıkışını engelliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/00 Epilator için yapılmıştır

14/04/2014

Türkiye

Türkiye

philips epilatör

kesinlikle büyük rahatlık farklı başlıklarıyla işinizi kolaylaştırıyor şiddetle tavsiye ediyorum :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır

20/03/2013

Türkiye

Türkiye

acısız güzel bi ten

ü en ufak bir arıza yapmadı burünü 5 yıldır kullanıyorum çok buzlu kısmını kullanmaya gerek bile yokacı yok çünkü

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır

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