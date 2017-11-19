2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Satinelle Ice Premium
Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.
Çok sıkı masaj yapılması, tüyleri çekme hissini en aza indirger.
Cildinize özen göstererek alerjik cilt tahrişlerini önleyin.
Optimum soğutma ve daha hassas epilasyon için vücudun tüm kıvrımlarını mükemmel biçimde izler.
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
KıvırcıkSalata
19/11/2017
Türkiye
kullanışlı
Ürünü uzun süredir kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım, kısa tüyleri kolayca temizleyebiliyorsunuz ve uzun bir süre tüy çıkışını engelliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/00 Epilator için yapılmıştır
yarikan33
14/04/2014
Türkiye
philips epilatör
kesinlikle büyük rahatlık farklı başlıklarıyla işinizi kolaylaştırıyor şiddetle tavsiye ediyorum :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır
sezgin34
20/03/2013
Türkiye
acısız güzel bi ten
ü en ufak bir arıza yapmadı burünü 5 yıldır kullanıyorum çok buzlu kısmını kullanmaya gerek bile yokacı yok çünkü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6503/10 Epilatör için yapılmıştır