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    Satinelle

    Epilatör

    HP6501/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium
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      Satinelle Epilatör

      HP6501/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle Ice Premium

      Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Ice Premium

      Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.

      Satinelle Ice Premium

      Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Ice Premium

      Premium buz soğutuculu ve sonik masaj sistemli ilk seramik epilatör.

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Toplam:

        Satinelle Ice Premium

        Buz ve sonik masaj sistemli en hassas epilatör

        Hipoalerjenik diskler

        Hipoalerjenik diskler

        Cildinize özen göstererek alerjik cilt tahrişlerini önleyin.

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Sonik masaj sistemi

        Çok sıkı masaj yapılması, tüyleri çekme hissini en aza indirger.

        Premium buz soğutucu

        Optimum soğutma ve daha hassas epilasyon için vücudun tüm kıvrımlarını mükemmel biçimde izler.

        Seramik epilasyon sistemi

        Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Kolay temizleme için
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Vücut süngeri
          Daha az batık tüy
          Isı geçirmeyen tutma aparatı
          Rahat kullanım için
          Lüks saklama kılıfı
          Saklama ve koruma için

        • Özellikler

          Seramik epilasyon sistemi
          Evet
          Hareketli buz soğutucu
          Evet
          Sonik masaj sistemi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240 V
          Motor
          DC 14V

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          258x592x195 (YxGxD) mm
          A-Box ağırlığı
          3492 g
          F-Box ağırlığı
          639 g

        • Lojistik verileri

          Palet miktarı (GB)
          200 pcs
          Palet boyutu (EU)
          115 x 120 x 80 cm
          Palet boyutu (GB)
          115 x 120 x 100 cm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          6 W
          Yakalama noktası sayısı
          24
          Disk sayısı
          13
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          880
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1080

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          235x192x116 (YxGxD) mm

        • Lojistik verileri

          Palet miktarı (EU)
          160 pcs

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          AC-RC (ana şebeke)

        • Teknik spesifikasyonlar

          RPM hız 1
          2200 dk
          RPM hız 2
          2700 dk

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box içindeki parça sayısı
          5 pcs

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