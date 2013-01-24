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Satinelle Massage Premium
Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Massage Premium
Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.
Satinelle Massage Premium
Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Massage Premium
Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.
Satinelle ice, aktif masaj sistemine sahiptir. Epilasyonun acısını hafifleterek cildi rahatlatır. Sonuç daha yumuşak, daha rahat bir epilasyon deneyimidir.
Kablosuz epilasyon, her yerde!
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Lojistik verileri
Ağırlık ve boyutlar