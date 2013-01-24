Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Satinelle

    Epilatör

    HP6490
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Massage Premium Satinelle Massage Premium Satinelle Massage Premium
      -{discount-value}

      Satinelle Epilatör

      HP6490
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle Massage Premium

      Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Massage Premium

      Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.

      Satinelle Massage Premium

      Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Massage Premium

      Seramik epilasyon sistemli ve aktif masaj yapan ilk kablosuz epilatör.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör epilasyon-cihazlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Satinelle Massage Premium

        Aktif masaj sistemli kablosuz epilatör

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Seramik epilasyon sistemi

        Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.

        Epilasyon sırasında duyuylan acıyı en aza indirmek için aktif masaj sistemi

        Satinelle ice, aktif masaj sistemine sahiptir. Epilasyonun acısını hafifleterek cildi rahatlatır. Sonuç daha yumuşak, daha rahat bir epilasyon deneyimidir.

        Şarj standı dahildir

        Kablosuz epilasyon, her yerde!

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Seramik epilasyon sistemi
          Evet
          Aktif masaj sistemi
          Evet
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çekme hareketi/saniye hız 1
          880
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1080
          RPM hız 1
          2200 dk
          RPM hız 2
          2700 dk
          Güç kaynağı
          AC (ana şebeke)
          Motor
          DC 14V
          Güç tüketimi
          6  W
          Disk sayısı
          13
          Yakalama noktası sayısı
          24
          Gerilim
          100-240  volt

        • Aksesuarlar

          Hassas bölge başlığı
          Hassas vücut bölgeleri için
          Vücut süngeri
          Daha az batık tüy
          Lüks saklama kılıfı
          Saklama ve koruma için
          Temizleme fırçası
          Kolay temizleme için
          Şarj standı
          Kablosuz epilasyon, her yerde!

        • Lojistik verileri

          Palet sayısı
          1  adet
          Palet boyutu
          1  cm
          Tabakaların sayısı
          Evet
          Tabaka başına A-box sayısı
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj tasarımı
          Evet
          A-box boyutları
          1  mm
          A-Box ağırlığı
          1  g
          A-box içindeki parça sayısı
          1  adet
          F-box boyutları
          1  mm
          F-Box ağırlığı
          1  g

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi