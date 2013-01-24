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Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Epilasyon sırasında cildinizi serinletir ve gevşetir.
Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.
Çekilme hissini minimuma indirerek daha fazla rahatlık sağlar.
Bu yeni yumuşak jel tutma yeri, mükemmel bir kavrama sağlar. Normal yumuşak malzemeyle karşılaştırıldığında, bu jel malzeme rafta beklerken kirlenmez.
Özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
Lojistik verileri
Menşei
F-box ağırlık ve boyutlar
A-box ağırlık ve boyutlar