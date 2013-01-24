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    Satinelle

    Epilatör

    HP6483/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra hassas, ekstra hızlı Ekstra hassas, ekstra hızlı Ekstra hassas, ekstra hızlı
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      Satinelle Epilatör

      HP6483/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ekstra hassas, ekstra hızlı

        Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

        Acıyı azaltan buz paketi

        Acıyı azaltan buz paketi

        Epilasyon sırasında cildinizi serinletir ve gevşetir.

        Ekstra tıraş başlığı

        Ekstra tıraş başlığı

        Seramik epilasyon sistemi

        Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.

        Aktif masaj sistemi

        Çekilme hissini minimuma indirerek daha fazla rahatlık sağlar.

        Yumuşak jel tutma yeri

        Bu yeni yumuşak jel tutma yeri, mükemmel bir kavrama sağlar. Normal yumuşak malzemeyle karşılaştırıldığında, bu jel malzeme rafta beklerken kirlenmez.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Acıyı azaltan buz paketi
          Evet
          Seramik epilasyon sistemi
          Evet
          Aktif masaj sistemi
          Evet
          2 hız ayarı
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        • Aksesuarlar

          Çıkarılabilir tıraş başlığı
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          Hassas bölge başlığı
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          Vücut süngeri
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          Lüks saklama kılıfı
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          Temizleme fırçası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          Evet
          Gerilim
          100-240  V
          Motor
          DC 12  V
          Güç tüketimi
          6  W
          Disk sayısı
          13
          Yakalama noktası sayısı
          24
          Devir hızı
          hız I: 2200, hız II: 2700
          Çekme işlemi/saniye
          hız I: 880, hız II: 1080

        • Lojistik verileri

          Palet boyutu (EU)
          113,3 x 120 x 80 (YxGxD)  cm
          Palet boyutu (GB)
          113,3 x 120 x 100 (UxGxD)  cm
          Palet miktarı (EU)
          192 F kutusu
          Palet miktarı (GB)
          240 F kutusu
          Tabakaların sayısı
          4
          A-box başına F-box sayısı
          Evet
          Palet ağırlığı (EU)
          150,7  kg
          Palet ağırlığı (GB)
          184,6  kg

        • Menşei

          Menşei
          Slovenya

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          235 x 174 x 95 (YxGxD)  mm
          F-Box ağırlığı
          659  g

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          248 x 595 x 180 (YxGxD)  mm
          A-Box ağırlığı
          4240  g

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