Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır

Philips Satinelle epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar. 5 aksesuar içerir. Tüm faydaları görün