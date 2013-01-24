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    Epilatör

    HP6425/01
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır
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      Epilatör

      HP6425/01
      Bu ürün için destek alın

      Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır

      Philips Satinelle epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar. 5 aksesuar içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL
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      Epilatör

      Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır

      Philips Satinelle epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar. 5 aksesuar içerir. Tüm faydaları görün

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        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır

        • Care Edition
        • KeraBody
        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı.

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı.

        Epilatörü temiz tutmak çok kolaydır! Epilatör başlığı tamamen yıkanabilirdir. Başlığı çıkarın ve suyun altında durulayın.

        Hassas epilasyon için hız 1, maksimum performans için hız 2.

        Hassas epilasyon için hız 1, maksimum performans için hız 2.

        Philips Care Edition Epilatörde 2 hız ayarı bulunur. Daha hassas bir epilasyon deneyimi için 1. hızı seçin. 2. hız ise maksimum performans sunar.

        Bikini bölgesini hassas biçimde düzeltmek için bikini bölgesi düzeltici başlığı.

        Bikini bölgesini hassas biçimde düzeltmek için bikini bölgesi düzeltici başlığı.

        Daha da bakımlı bir görünüm için bikini bölgesi düzeltici başlığı tüyleri 0,5 mm'ye kadar düzeltir.

        Hassas bölgelerde yakın tıraş için tıraş başlığıyla birlikte sunulur.

        Hassas bölgelerde yakın tıraş için tıraş başlığıyla birlikte sunulur.

        Philips Care Edition Epilatör, hassas bölgelerinizde pürüzsüz tıraş için ekstra tıraş başlığıyla birlikte gelir. Yuvarlak şekli sayesinde daha pürüzsüz ve kolay bir tıraş için bikini bölgesi ve koltuk altlarındaki kıvrımlara uyum sağlar.

        Epilatör disklerindeki tüyleri temizlemek için temizleme fırçası

        Epilatör disklerindeki tüyleri temizlemek için temizleme fırçası

        Epilatörü mükemmel biçimde temizlemek için epilatör başlığındaki tüyleri temizlemek üzere küçük bir temizleme fırçası bulunur. Sert, hassas fırça kılları en küçük tüylerin bile temizlenmesini sağlar.

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır.

        Philips Care Edition Epilatörde, tüyleri çekme hissi olmadan almak için yuvarlak, hassas cımbız diskler bulunur.

        Tüyleri şekillendirmek için bikini bölgesi düzeltici tarağı.

        İstediğiniz uzunluğa ayarlayın! Bikini bölgesi düzeltici tarağını düzeltme başlığına takın ve bikini bölgesi tüylerinizi 4 mm uzunlukta, hassas bir şekilde düzeltin.

        Ölü hücre temizleme eldiveni batık tüy oluşumunu engellemeye yardımcı olur

        Masaj eldiveni ile dairesel hareketler yaparak cildinize nazikçe masaj yapın ve aynı anda ölü hücreleri temizleyin. Böylelikle pürüzsüz bir cilde sahip olur ve batık tüy oluşumunu engellersiniz.

        Ekstra kolaylık için saklama çantası.

        Her şeyi tek bir yerde saklamanız için saklama çantası.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Hassas cımbız diskler
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          Benzersiz epilasyon diskleri
          Evet
          2 hız ayarı
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          Yıkanabilir epilasyon başlığı
          Evet
          Ergonomik tutma yeri
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          2 yıl garanti
          Evet

        • Aksesuarlar

          Tıraş başlığı
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          Bikini bölgesi düzeltici başlığı
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          Temizleme fırçası
          Evet
          Peeling eldiveni
          Evet
          Saklama kesesi
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        • Teknik veriler

          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          Adaptör
          13 V / 400 mA
          Cihaz gerilimi
          13 V

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