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Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır
Philips Satinelle epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar. 5 aksesuar içerir. Tüm faydaları görün
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Yuvarlak diskler tüyleri cildinizi çekmeden alır
Philips Satinelle epilatör ile uzun süreli pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar. 5 aksesuar içerir. Tüm faydaları görün
Epilatörü temiz tutmak çok kolaydır! Epilatör başlığı tamamen yıkanabilirdir. Başlığı çıkarın ve suyun altında durulayın.
Philips Care Edition Epilatörde 2 hız ayarı bulunur. Daha hassas bir epilasyon deneyimi için 1. hızı seçin. 2. hız ise maksimum performans sunar.
Daha da bakımlı bir görünüm için bikini bölgesi düzeltici başlığı tüyleri 0,5 mm'ye kadar düzeltir.
Philips Care Edition Epilatör, hassas bölgelerinizde pürüzsüz tıraş için ekstra tıraş başlığıyla birlikte gelir. Yuvarlak şekli sayesinde daha pürüzsüz ve kolay bir tıraş için bikini bölgesi ve koltuk altlarındaki kıvrımlara uyum sağlar.
Epilatörü mükemmel biçimde temizlemek için epilatör başlığındaki tüyleri temizlemek üzere küçük bir temizleme fırçası bulunur. Sert, hassas fırça kılları en küçük tüylerin bile temizlenmesini sağlar.
Philips Care Edition Epilatörde, tüyleri çekme hissi olmadan almak için yuvarlak, hassas cımbız diskler bulunur.
İstediğiniz uzunluğa ayarlayın! Bikini bölgesi düzeltici tarağını düzeltme başlığına takın ve bikini bölgesi tüylerinizi 4 mm uzunlukta, hassas bir şekilde düzeltin.
Masaj eldiveni ile dairesel hareketler yaparak cildinize nazikçe masaj yapın ve aynı anda ölü hücreleri temizleyin. Böylelikle pürüzsüz bir cilde sahip olur ve batık tüy oluşumunu engellersiniz.
Her şeyi tek bir yerde saklamanız için saklama çantası.
Özellikler
Aksesuarlar
Teknik veriler
HP1053/01
CRP507/01