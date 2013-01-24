Epilasyon artık çok kolay

Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün