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Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün
Kompakt epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.
Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir
Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur
Tıraş başlığı daha yakın tıraş için bikini bölgesi ve koltuk altlarındaki kıvrımlara uyum sağlar.
Bikini bölgenizdeki tüylere epilasyon uygulamadan veya düzeltmeden önce uzun tüyleri kesmek için tıraş başlığındaki düzeltme tarağını kullanın.
Saklama ve taşıma için seyahat çantası.
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Özellikler
Performans
Güç
Hizmet
HP1053/01
CRP507/01