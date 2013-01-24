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    Satinelle Essential

    Kompakt epilatör

    HP6420/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Epilasyon artık çok kolay Epilasyon artık çok kolay Epilasyon artık çok kolay
      -{discount-value}
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      Satinelle Essential Kompakt epilatör

      HP6420/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 164,99 TL
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      Satinelle Essential Kompakt epilatör

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 164,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Essential Kompakt epilatör

      Epilasyon artık çok kolay

      Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Satinelle Essential

        Satinelle Essential

        Kompakt epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Epilasyon artık çok kolay

        • bacaklar için
        • Kablolu epilatör
        • Ergonomik tutma yeri
        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz pürüzsüz görünümünü haftalarca korur

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet

        • Kolay kullanım

          Gövde
          Ergonomik
          Yıkanabilir epilasyon başlığı
          Evet

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

        • Performans

          Epilasyon diskleri
          Hassas cımbız diskler
          Epilasyon sistemi
          Etkili epilasyon sistemi

        • Güç

          Gerilim
          13  volt

        • Hizmet

          Garanti
          2 yıl garanti

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