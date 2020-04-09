2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
bacaklar için
Kablolu epilatör
Ergonomik tutma yeri
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.
Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir
4.4
5 üzerinden
33
İncelemeler
84%
bu ürünü tavsiye ediyor
sulee
09/04/2020
Türkiye
yardım
urun cok guzel asırı begenerek kullanıyordum yalnız baslıgını kaybettım ve farklı urun almak ıstemıyorum baslıgını ayrıyeten nasıl alabılırım satılıyor mu ?
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır
Selma11
29/08/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Çok memnun kaldim
Pratik tutuşu,kolay temizlenmesi tüyleri kökünden alışı,dış dizaynı bence güzel
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır
evva86
27/08/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Muhteşem bir ürün
Merhaba öncelikle eski kullandığım ürünü aratmayan hatta benim için daha pratik ,daha kullanışlı bir ürün .Ürünün tutuş kolaylığı ,küçük oluşu ve az yer kaplaması çok ama çok hoşuma gitti.Ürün hem hızlı hemde aynı bölgede git gel gerektirmiyor.Ayrıca en ufak tüylere varıncaya kadar alıyor.Bu fiyata bu performans bence tek kelime ile harika .seyahat çantamın vazgeçilmezi oldu yalnız ürünün tek bir eksi özelliği var bence biraz gürültülü ama benim için çok da sorun değil performansı bu eksiyi kapatmaya yeter de artar .Şiddetle tavsiye ederim pişman olmayacağınız Philips'in sizin ne kadar değerli olduğunuzu hissettirdiği ürünlerden bir tanesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır