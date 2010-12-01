2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6402/00
Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır.
Etkin başlıklı
Etkin başlık, en etkili tüy alma amacıyla epilatörün optimum konumda kalmasını sağlar
Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
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