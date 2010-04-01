Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Epilatör
Toplam:
Etkin başlık, en etkili tüy alma amacıyla epilatörün optimum konumda kalmasını sağlar
Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı
Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar