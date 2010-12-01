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    Satinelle

    Epilatör

    HP6401/04
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
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      Satinelle Epilatör

      HP6401/04
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Toplam:

        Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

        Hızlı ve etkili epilatör

        • Tıraş başlıklı
        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

        Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

        İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz

        Ekstra tıraş başlığı

        Ekstra tıraş başlığı

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet
          Metal epilasyon sistemi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240  V
          Disk sayısı
          21
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Güç tüketimi
          7,5  W
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733

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