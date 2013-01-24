Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

Bu Philips epilatörle uzun süreli ipeksi bacakların keyfini çıkarın. Tüyü kökünden alarak bacaklarınızın dört haftaya kadar pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüy alma deneyiminde son nokta Tüm faydaları görün