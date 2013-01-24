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Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Teknik spesifikasyonlar
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