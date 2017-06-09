2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4935/22
İyonik Bakım
2000 W
6 ısı ve hız ayarı
Soğuk hava üfleme
3.6
5 üzerinden
16
İncelemeler
Adem4283
09/06/2017
Türkiye
Bu ürün çok güzel.
Küçük güçlü ve kullanışlı. Kullanımı rahat. Herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır
yağmur23
15/12/2014
Türkiye
gerçek kullanıcı yorumu
kesinlikle saçlarınızı yakmadan aşırı ısıtmadan iyon teknolojısıyle daha kalıtelı bı gorunum veriyor.ayrıca makinenin tasarımı çok güzel tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır
nilgün
09/12/2013
Türkiye
vazgeçilmezim
o kadar çok kullanıyoruz ki asla yorulmuyor bizden vazgeçmiyor teşekkürler diyoruz ailecek.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır