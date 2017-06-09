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  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
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  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
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  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
  • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

Üretimden kaldırıldı

DryCare EssentialSaç kurutma makinesi

HP4935/22

3.6
| (16) İncelemeler
Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

SalonDry Active ION Saç kurutma makinesi

Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

  • İyonik Bakım

  • 2000 W

  • 6 ısı ve hız ayarı

  • Soğuk hava üfleme

Profesyonel 2000W ile hacimli saçlar

Profesyonel 2000W ile hacimli saçlar

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.6

5 üzerinden

16

İncelemeler

09/06/2017

Türkiye

Türkiye

Bu ürün çok güzel.

Küçük güçlü ve kullanışlı. Kullanımı rahat. Herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

15/12/2014

Türkiye

Türkiye

gerçek kullanıcı yorumu

kesinlikle saçlarınızı yakmadan aşırı ısıtmadan iyon teknolojısıyle daha kalıtelı bı gorunum veriyor.ayrıca makinenin tasarımı çok güzel tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

vazgeçilmezim

o kadar çok kullanıyoruz ki asla yorulmuyor bizden vazgeçmiyor teşekkürler diyoruz ailecek.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları