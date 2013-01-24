Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

SalonDry Active ION saç kurutma makinesi, iyon teknolojisini ve 2000 W kurutma gücünü bir araya getirerek saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz. Tüm faydaları görün